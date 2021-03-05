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Кремль ответил на обвинение США в применении химоружия в России

Кремль ответил на обвинение США в применении химоружия в РоссииДмитрий ПесковФото: Сергей Карпухин / AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинение Госдепартамента США о применении химоружия в России. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 4 марта.

Песков напомнил что Россия полностью выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия. «Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что заявления Госдепартамента США лишены логики. По его мнению, подобными обвинениями Вашингтон пытается «камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».

Песков также отметил, что не все страны выполнили положения вышеуказанной конвенции, в том числе речь идет и о США.

В Госдепартаменте США ранее заявили, что Россия получит шанс избежать второго раунда санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) при условии уничтожения всех запасов химического оружия, пишет РБК.

В заявлении Госдепа также говорится, что Москва должна гарантировать, что не использует и не собирается использовать химическое оружие против собственных граждан, а также допустить инспекторов ООН к химическим объектам.

По версии западных экспертов Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок», однако российские медики следов ядов в его организме не обнаружили. 2 марта США объявили о вводе санкций против семи высокопоставленных представителей власти России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Перед этим санкции по делу оппозиционера ввел Евросоюз. В частности, в санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

Россия

По материалам: lenta.ru
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