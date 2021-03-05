Крид виноват! Нюша «сперла» образ у Вали Карнавал

Алексей Вольцев

На днях в Москве прошла закрытая вечеринка по случаю грядущей премии «Жара Music Awards». На мероприятии появились не только артисты шоу-бизнеса, но и популярные тиктокеры. Однако светская тусовка не прошла без казусов. У двух возлюбленных Егора Крида был очень похожий наряд! Разбираемся, в чем дело.

Для красной дорожи артисты говорятся тщательно. Они за несколько дней выбирают наряд, обращаются к стилистам и заказывают что-то эксклюзивное. Ведь каждый хочет поразить общественность своим образом! Правда, певица Нюша не стала заморачиваться и решила скопировать образ нынешней возлюбленной Егора Крида Вали Карнавал. Исполнительница для мероприятия выбрала белоснежное платье-пиджак и сеточку в стразах.

В сети сразу обвинили Нюшу в том, что она «сперла» образ тиктокреши Карнавал. Дело в том, что Валя появлялась в похожем наряде на новогоднем шоу «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада».

«Вторая Валя», «Сперла образ у Вали», «Что-то другое не смогла найти?», «Ну образ же один в один как у Вали Карнавал», «Украла, чтобы вновь понравится Криду», — считают в сети.

А как ты считаешь, Нюша действительно «украла» образ?