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Крид виноват! Нюша «сперла» образ у Вали Карнавал

Крид виноват! Нюша «сперла» образ у Вали Карнавал

На днях в Москве прошла закрытая вечеринка по случаю грядущей премии «Жара Music Awards». На мероприятии появились не только артисты шоу-бизнеса, но и популярные тиктокеры. Однако светская тусовка не прошла без казусов. У двух возлюбленных Егора Крида был очень похожий наряд! Разбираемся, в чем дело.


Для красной дорожи артисты говорятся тщательно. Они за несколько дней выбирают наряд, обращаются к стилистам и заказывают что-то эксклюзивное. Ведь каждый хочет поразить общественность своим образом! Правда, певица Нюша не стала заморачиваться и решила скопировать образ нынешней возлюбленной Егора Крида Вали Карнавал. Исполнительница для мероприятия выбрала белоснежное платье-пиджак и сеточку в стразах.




В сети сразу обвинили Нюшу в том, что она «сперла» образ тиктокреши Карнавал. Дело в том, что Валя появлялась в похожем наряде на новогоднем шоу «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада».

«Вторая Валя», «Сперла образ у Вали», «Что-то другое не смогла найти?», «Ну образ же один в один как у Вали Карнавал», «Украла, чтобы вновь понравится Криду», — считают в сети.

А как ты считаешь, Нюша действительно «украла» образ?

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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