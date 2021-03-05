Любомир Регак: хочу, чтобы россияне знали, что Словакия – классная идея

Влада Некрасова

– Приступая к работе в Москве, я должен сказать, что она очень похорошела за те более чем 20 лет, в течение которых я работал в других странах. Город получил новый архитектурный облик – не только в лице Москва-сити, но и других мест, проведена реконструкция многих зданий. Гуляя по обновленным переулкам и пешеходным зонам в центре столицы с магазинчиками и кафе, я, пожалуй, только теперь впервые почувствовал исторический дух города – атмосферу, которая присуща многим городам, но в Москве она была скрыта под амплуа серого советского города. Сегодняшняя Москва предлагает намного больше возможностей для досуга, отдыха, покупок. Впечатляют новые дороги, современный автопарк в контрасте с загазованным мегаполисом 90-х годов. Мне кажется, что сейчас экологическая ситуация улучшилась. В чем-то Москва остается неизменной, а именно – в высоком уровне культурной жизни, что мы очень ценим. Мы с супругой с подачи ректора Дипакадемии Александра Яковенко уже успели посетить выставку Роберта Фалька в Новой Третьяковке, замечательный музей "Собрание" на Солянке, собираемся в Большой театр на балет.

– Какие задачи стоят перед вами на новом посту?

– Каждый посол ставит перед собой задачу внести какой-то свой вклад в межгосударственные отношения, помимо всего того, что поручает его руководство. В мои задачи входит объективное информирование моего правительства о развитии дел в России, анализ возможностей и рисков в интересах моей страны, а также экспертный взгляд по темам, которыми занимаемся в рамках наших интеграционных объединений, прежде всего ЕС. Что мне близко, и на чем я также хочу сосредоточиться – это развитие межчеловеческих контактов, культурных связей, поощрение туризма и знакомства со Словакией в России – не только в столице, но и в регионах. У нас уже несколько лет успешно существует бренд страны – Good Idea Slovakia, и я хочу, чтобы как можно больше россиян согласилось с тем, что Словакия – это классная идея. Меня в этих намерениях поддерживает и новый директор Словацкого института в Москве, нашего культурного центра, маэстро Петер Феранец. В России он известен как выдающийся дирижер, в прошлом был художественным руководителем оркестров Большого театра в Москве и Михайловского театра в Санкт Петербурге.