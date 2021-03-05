Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Вадим Карасев

Счастье в личной жизни помогает преодолевать любые невзгоды и привлекать в жизнь позитивные перемены. О том, что ждет представителей зодиакальных созвездий на второй неделе марта, расскажут астрологи.

В марте нет ретроградных планет, которые будут мешать воплощению в жизнь задуманного, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Знакам Зодиака быть внимательными к знакам судьбы, чтобы не упустить возможности построить гармоничные отношения, найти взаимопонимание в семейных отношениях или найти истинную любовь, если сердце пока свободно.

Овен

Вторая неделя марта принесет Овнам приятные перемены, но для этого астрологи рекомендуют перенаправить энергию в мирное русло. Агрессия и напор могут осложнить выстраивание отношений и ухудшить взаимопонимание с партнерами.

Телец

Март вступил в свои права, и эта неделя будет удачной для развития личных отношений. Астрологи лишь рекомендуют Тельцам распределять время, чтобы не забывать о выполнении деловых обязанностей.

Близнецы

Близнецам важно сохранять хорошее настроение, чтобы не поддаваться на провокации. Эта неделя пройдет успешно и принесет радость в отношениях, если оставить тревогу и с оптимизмом смотреть в будущее.

Рак

Ракам вторая неделя марта может показаться сумбурной, и для того, чтобы избежать промахов, им важно находить компромиссные решения и избегать любых конфликтов. Доброжелательность и внимательность помогут как семейным парам, так и одиноким сердцам.

Лев

Львы должны быть готовы к переменам, в том числе и в личной жизни. Эта неделя будет удачной для обретения гармонии между партнерами и поисков новых отношений. Астрологи рекомендуют использовать талисманы, чтобы привлечь заветное чувство любви.

Дева

Девам в первой половине недели предстоит побороться за свое счастье. Энергетика звезд и планет будет благосклонна к тем представителям Знака, которые не побоятся встретиться с временными трудностями и преодолеть их для привлечения в жизнь любви.

Весы

Вторая неделя марта для Весов будет временем ответственным, когда важно подмечать детали, чтобы не ошибиться с выводами и действиями. Осторожность и внимание помогут обойти стороной конфликты в семье и не стать заложниками токсичных личностей.

Скорпион

Эта неделя будет благоприятной как для налаживания семейных отношений, так и для поиска любви. Астрологи рекомендуют семейным парам больше времени уделять друг другу, а одиноким представителям Знака привлекать любовь и не бояться своих чувств.

Стрелец

У Стрельцов начинается период, когда наступает время освободиться от всего, что мешает счастью. Семейным парам важно поддерживать огонь любви, уступая друг другу, а тем, кто еще одинок, пора оставить сомнения и страхи, чтобы привлечь истинную любовь.

Козерог

Позитивные перемены в марте не заставят себя ждать, если Козероги не будут медлить. Эта неделя будет благоприятна для перемен в личной жизни, и астрологи рекомендуют Козерогам стремится к лучшему, не забывая об ответственности.

Водолей

Март — время пробуждения чувств, и его вторая неделя будет благоприятной для развития личных отношений. Семейные Водолеи смогут обрести гармонию в семейных отношениях, а тем, кто еще находится в поиске, улыбнется удача.

Рыбы

Вторая неделя марта будет удачной для налаживания личной жизни, и Рыбы смогут как обрести любовь, так и попрощаться с токсичными отношениями в пользу свободы и будущего счастья, привлечь истинное и взаимное счастье.