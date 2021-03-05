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Лукашенко рассказал, что бы сделал, если бы был диктатором

Лукашенко рассказал, что бы сделал, если бы был диктатором

Александр Лукашенко посетил Минский мотовелозавод, рассказал о своем увлечении велоспортом и о том, что он поменял бы в стране при диктатуре. По словам президента Белоруссии, велосипед лучше для физического развития, чем игра в футбол или хоккей, и производство такого транспорта нужно поддерживать.

Он отметил, что лучшие "двухколесные машины" — с карбоновой рамой. Их необходимо начать выпускать в РБ. Однако конкуренция с зарубежными производителями будет большой, и глава республики поручил сделать так, чтобы в ближайшие годы доля отечественной продукции на внутреннем рынке достигла 50–60%. 

Лукашенко также назвал себя активным сторонником развития велопроизводства и велоспорта. При настоящей диктатуре в стране он бы запретил автомобили и разрешил только "педальный транспорт".

Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово. Но это невозможно.

Ранее NEWSTES писал, что президент Белоруссии пообещал развивать "хороший национализм", отличающий белорусов от русских.

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По материалам: uposters.ru
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