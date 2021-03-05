Лукашенко рассказал, что бы сделал, если бы был диктатором
Александр Лукашенко посетил Минский мотовелозавод, рассказал о своем увлечении велоспортом и о том, что он поменял бы в стране при диктатуре. По словам президента Белоруссии, велосипед лучше для физического развития, чем игра в футбол или хоккей, и производство такого транспорта нужно поддерживать.
Он отметил, что лучшие "двухколесные машины" — с карбоновой рамой. Их необходимо начать выпускать в РБ. Однако конкуренция с зарубежными производителями будет большой, и глава республики поручил сделать так, чтобы в ближайшие годы доля отечественной продукции на внутреннем рынке достигла 50–60%.
Лукашенко также назвал себя активным сторонником развития велопроизводства и велоспорта. При настоящей диктатуре в стране он бы запретил автомобили и разрешил только "педальный транспорт".
Ранее NEWSTES писал, что президент Белоруссии пообещал развивать "хороший национализм", отличающий белорусов от русских.