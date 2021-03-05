Лунный день сегодня 5 марта 2021 года

Вадим Карасев

Каждому из нас хочется быть успешнее и удачливее каждый день. Лунный календарь будет для вас просто незаменимым помощником. В нем содержатся полезные советы астрологов на каждый день, включая сегодняшний.

Эта пятница обещает быть насыщенной, богатой событиями, но из-за диссонанса Луны и звезд эти события могут быть не самыми благоприятными. Астрологи советуют избавиться от страха, тревоги и навязчивых мыслей. В этом плане полезными станут советы экстрасенсов. Пребывая в хорошем расположении духа, вы сможете принимать правильные решения.

Фаза Луны: начинается 22 лунный день. Убывающая Луна не лучшим образом сочетается со стихией Огня, представленной Стрельцом. Именно из-за этого день и будет непредсказуемым. Категорично назвать его неблагоприятным астрологи не решаются. Возможность достичь успеха на любом фронте остается.

Магнитные бури 5 марта: магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

забота о здоровье;уединение;умение прощать;великодушие;спокойствие.нарушение правил, законов;лень и прокрастинация;кредиты и долги.

Сегодня полезно навести порядок не только в своей своей голове, но и в своем доме. Можно провести генеральную уборку, выкинуть ненужный хлам. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют делать это только в том случае, если вы ощущаете большой запас сил. Если после работы вы будете уставшими, просто отдохните и наведите поверхностный порядок. Не забудьте подготовить место для сна — постелите свежее постельное белье, проветрите комнату.

Что надеть в эту пятницу

Одеваться сегодня лучше так, чтобы вас поменьше замечали. Это поможет избежать множества проблем. Темные и пастельные оттенки будут очень кстати. Самый опасный цвет в одежде — белый. Его обилие будет привлекать слишком много внимания к вашей персоне. Среди привлеченных вами людей может быть много токсичных личностей.

Чтобы защититься от влияния плохих людей, можно воспользоваться серебряными украшениями, а также такими минералами, как лунный камень, опал и обсидиан. Зеленые акценты в одежде помогут легче переживать трудные моменты.

Настроение и здоровье в 22 лунный день

У большинства людей еще есть достаточно много жизненных сил, потому что до Новолуния пока далеко. Их можно и нужно потратить с пользой. Луна не простит вам безделья 5 марта. Старайтесь быть активными весь день. Силы частично вас покинут, поэтому крайне осторожно занимайтесь физическими упражнениями.





Старайтесь правильно питаться, не переедать. Направьте свои силы на восстановление организма — примите ванну, сходите в бассейн, прогуляйтесь, займитесь любимыми делами дома. Будьте осторожнее за рулем. Люди будут вести себя непредсказуемо.

Финансы и работа по лунному календарю

В этот день эксперты советуют завершить начатые дела. Очень полезно сегодня раздать долги. Старайтесь не брать взаймы. Направьте свои силы и энергию на повышение квалификации, получение новых знаний и опыта.

Любая трудовая деятельность в этот день может состоять как из взлетов, так и из падений. Если вы чего-то лишаетесь, то не стоит переживать. Это означает, что появилось место для чего-то нового. Деньги и успех могут приходить и уходить много раз за день. Это нормально, поскольку в будущем вы поймете, что так было нужно.

Любовь и отношения 5 марта

Постарайтесь в этот день простить людей, на которых вы были сердиты или обижены все это время. В эту пятницу не стоит таить обиду. Если кто-то попросит прощения у вас, не отказывайте человеку. Если вы совершали какие-то ошибки в прошлом, Вселенная может потребовать за них плату сегодня.

Астрологи советуют не встревать в конфликты, поскольку решить их будет непросто. Шансы на успех в любовной сфере у одиноких людей будут примерно 50 на 50. Лучше не рисковать и не тратить много сил на поиски второй половинки. Если сегодня суждено встретить любовь, вы ее точно встретите.