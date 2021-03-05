Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 5 марта 2021 года

Лунный день сегодня 5 марта 2021 года

Каждому из нас хочется быть успешнее и удачливее каждый день. Лунный календарь будет для вас просто незаменимым помощником. В нем содержатся полезные советы астрологов на каждый день, включая сегодняшний.


Эта пятница обещает быть насыщенной, богатой событиями, но из-за диссонанса Луны и звезд эти события могут быть не самыми благоприятными. Астрологи советуют избавиться от страха, тревоги и навязчивых мыслей. В этом плане полезными станут советы экстрасенсов. Пребывая в хорошем расположении духа, вы сможете принимать правильные решения.

Фаза Луны: начинается 22 лунный день. Убывающая Луна не лучшим образом сочетается со стихией Огня, представленной Стрельцом. Именно из-за этого день и будет непредсказуемым. Категорично назвать его неблагоприятным астрологи не решаются. Возможность достичь успеха на любом фронте остается.

Магнитные бури 5 марта: магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


забота о здоровье;
уединение;
умение прощать;
великодушие;
спокойствие.

Что отпугнет успех в этот день


нарушение правил, законов;
лень и прокрастинация;
кредиты и долги.

Домашние дела по лунному календарю

Сегодня полезно навести порядок не только в своей своей голове, но и в своем доме. Можно провести генеральную уборку, выкинуть ненужный хлам. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют делать это только в том случае, если вы ощущаете большой запас сил. Если после работы вы будете уставшими, просто отдохните и наведите поверхностный порядок. Не забудьте подготовить место для сна — постелите свежее постельное белье, проветрите комнату.

Что надеть в эту пятницу

Одеваться сегодня лучше так, чтобы вас поменьше замечали. Это поможет избежать множества проблем. Темные и пастельные оттенки будут очень кстати. Самый опасный цвет в одежде — белый. Его обилие будет привлекать слишком много внимания к вашей персоне. Среди привлеченных вами людей может быть много токсичных личностей.


Чтобы защититься от влияния плохих людей, можно воспользоваться серебряными украшениями, а также такими минералами, как лунный камень, опал и обсидиан. Зеленые акценты в одежде помогут легче переживать трудные моменты.

Настроение и здоровье в 22 лунный день

У большинства людей еще есть достаточно много жизненных сил, потому что до Новолуния пока далеко. Их можно и нужно потратить с пользой. Луна не простит вам безделья 5 марта. Старайтесь быть активными весь день. Силы частично вас покинут, поэтому крайне осторожно занимайтесь физическими упражнениями.


Старайтесь правильно питаться, не переедать. Направьте свои силы на восстановление организма — примите ванну, сходите в бассейн, прогуляйтесь, займитесь любимыми делами дома. Будьте осторожнее за рулем. Люди будут вести себя непредсказуемо.

Финансы и работа по лунному календарю

В этот день эксперты советуют завершить начатые дела. Очень полезно сегодня раздать долги. Старайтесь не брать взаймы. Направьте свои силы и энергию на повышение квалификации, получение новых знаний и опыта.

Любая трудовая деятельность в этот день может состоять как из взлетов, так и из падений. Если вы чего-то лишаетесь, то не стоит переживать. Это означает, что появилось место для чего-то нового. Деньги и успех могут приходить и уходить много раз за день. Это нормально, поскольку в будущем вы поймете, что так было нужно.

Любовь и отношения 5 марта


Постарайтесь в этот день простить людей, на которых вы были сердиты или обижены все это время. В эту пятницу не стоит таить обиду. Если кто-то попросит прощения у вас, не отказывайте человеку. Если вы совершали какие-то ошибки в прошлом, Вселенная может потребовать за них плату сегодня.

Астрологи советуют не встревать в конфликты, поскольку решить их будет непросто. Шансы на успех в любовной сфере у одиноких людей будут примерно 50 на 50. Лучше не рисковать и не тратить много сил на поиски второй половинки. Если сегодня суждено встретить любовь, вы ее точно встретите.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Гидрометцентре рассказали о последствиях изменения климата на Земле
В Гидрометцентре рассказали о последствиях изменения климата на Земле
Путин рассказал об эмоциях своего знакомого иностранца от Москвы в пандемию
Путин рассказал об эмоциях своего знакомого иностранца от Москвы в
Раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года
Раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года
Все, что известно о болезни Ви: «Это заболевание мешает жить полноценно!»
Все, что известно о болезни Ви: «Это заболевание мешает жить
Скандалист Кива оскорбил журналиста, но в Раде решили его не наказывать
Скандалист Кива оскорбил журналиста, но в Раде решили его
Союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на яйца в апреле
Союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на яйца в апреле
Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелей
Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелей
Полиция потребовала от Пентагона продолжить охрану Капитолия
Полиция потребовала от Пентагона продолжить охрану Капитолия
США допустили дальнейшие меры против Северного потока-2
США допустили дальнейшие меры против Северного потока-2
Новак рассказал о перспективах восстановления спроса на нефть в 2021 году
Новак рассказал о перспективах восстановления спроса на нефть в 2021
ФНС рассказала о нововведениях на 2021 год
ФНС рассказала о нововведениях на 2021 год
"Академик Черский" все же примет участие в укладке труб СП-2
"Академик Черский" все же примет участие в укладке труб СП-2

Топ на сегодня

В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от
Раскрыты неожиданные симптомы цирроза печени
Раскрыты неожиданные симптомы цирроза печени
В Кремле исключили отказ России от Курил
В Кремле исключили отказ России от Курил
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от коронавируса
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от
Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"
Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"

Еще по теме

Лунный календарь на декабрь 2017 года: советы и прогнозы астрологов на каждый день месяца
Лунный день сегодня 30 января 2019 года
Лунный день сегодня 29 августа 2020 года
Лунный календарь на январь 2018 года: советы и прогнозы астрологов на каждый день месяца