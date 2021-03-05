Мама Кейт Миддлтон: «С внуками я чувствую себя живой»

Алексей Вольцев

Кэрол Миддлтон никогда не была строгой бабушкой. Женщина прекрасно знает, какая сложная и ответственная жизнь ожидает ее внуков, поэтому сегодня по максимуму пытается дарить им любовь.

Мама Кейт Миддлтон редко выходит в свет, да и откровенничать с прессой не любит. Как уверяют инсайдеры, Кэрол очень боится обидеть дочь и высокопоставленного зятя-принца, поэтому все интервью заранее утверждает с членами королевской семьи.

На днях вышел журнал, обложку которого украсило фото матери Кейт. Общаясь с представителями СМИ, Кэрол рассказала о планах на будущее, а также о том, как проводит время с внуками.

«Я хочу бегать с ними по холмам, карабкаться по деревьям и лазить по лабиринтам на детской площадке. Пока у меня есть силы и возможность, я буду этим заниматься. Я готовлю вместе с ними, учу их танцевать, кататься на велосипеде. С ними я чувствую себя живой», — поделилась женщина.

Сейчас у Кэрол четверо внуков: трое от Кейт и один от Пиппы. Однако уже через несколько месяцев наследников станет пятеро, ведь Пиппа сейчас как раз в положении. Несмотря на то, что все ее дети являются успешными и занятыми людьми, они все равно находят время на общение с родителями.

Как объяснила родительница герцогини Кембриджской, ее дочери и сын с юности проявляли творческие способности. Именно наследники вдохновили женщину на создание собственного бизнеса. «Кэтрин помогала мне с брендом First Birthday — она выбирала продукты, следила за всеми изображениями и созданием каталога. Пиппа создала блог, так как у нас его не было. А Джеймс придумал идею персонализированных тортов и развил это направление в нашей фирме. Все мои дети вложили частичку себя в будущий бренд Party Pieces. И я до сих пор советуюсь с ними, спрашиваю, что они думают насчет той или иной идеи», — рассказала Кэрол.

Сейчас миссис Миддлтон 66 лет, но о пенсии она даже не думает. Женщина продолжает заниматься семейным бизнесом, ежедневно реализуя новые творческие задумки. «У меня много энергии, я получаю удовольствие от заботы о детях и внуках и от своей работы. Я выросла, наблюдая за родителями, которые всегда много работали. Мой отец был строителем, а мама трудилась неполный день в ювелирном магазине, а потом шла на смену на фабрику. Я помню, как они с трудом сводили концы с концами, но всегда старались дать нам все, чтобы мы росли в достойных условиях», — подчеркнула Кэрол.

В интервью для журнала Good Housekeeping женщина все-таки призналась, что в последние годы стала уменьшать бизнес-нагрузку. Сейчас для женщины важно не только зарабатывать деньги, но и уделять время тем, кто ей дорог.