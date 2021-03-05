Мединский сравнил современную риторику Запада с речью Черчилля

Алексей Вольцев

Попытки Запада разговаривать с Россией "языком силы", в стиле фултонской речи Черчилля - это совершенно бесперспективное занятие, рассчитанное в основном на своих обывателей, заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ровно 75 лет назад, 5 марта 1946 года, в Вестминстерском колледже в городе Фултон (штат Миссури, США) бывший британский премьер-министр Уинстон Черчилль произнес ставшую знаменитой речь, в которой он положил начало холодной войне. Черчилль тогда заявил, что над Европой опустился "железный занавес" и что США должны встать на защиту интересов всего англоговорящего мира.