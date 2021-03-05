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Меган Маркл: «Дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас»

Меган Маркл: «Дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас»

Опра Уинфри возьмет интервью у Меган Маркл и принца Гарри в это воскресенье. Шоу состоится на канале CBS. Обитатели Букингемского дворца крайне взволнованы, ведь из тизера уже ясно: актриса не намерена деликатничать.


В тизере предстоящего интервью герцогиня Сассекская признается, что они с Гарри не собирались ничего скрывать. «Я не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого мы будем просто молчать? Когда дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас... Если это связано с риском многое потерять, то оно уже потеряно», — говорит Меган в ролике. 

На днях Маркл столкнулась с хейтом со стороны людей, которые в прошлом были у нее в подчинении. Экс-сотрудники обвинили жену Гарри в травле, отметив, что подвегались эмоциональным издевательствам. Меган все обвинения отрицает, называя их клеветой. Но Букингемский дворец в свою очередь планирует разобраться с ситуацией и провести расследование. 

«Герцогиня опечалена этой личной нападкой еще и потому, что сама была жертвой издевательств. Она всецело поддерживает тех, кто пережил подобную боль и травму. Маркл намерена и далее прилагать усилия к тому, чтобы в мире царило сострадание. Она будет стараться показывать пример в том, как творить правильные и хорошие дела», — заявили представители Меган.

Родные Гарри действительно крайне взволнованы предстоящим шоу Опры. Королевский эксперт Кэти Николл утверждает, что в семье сейчас и так немало проблем: все переживают за здоровье принца Филиппа.

«Некоторые королевские обозреватели и эксперты считают, что это интервью следует перенести и не транслировать его в такое сложное для королевской семьи время», — отметила Кэти. 

Напомним, что в первом тизере интервью принц Гарри утверждал: он опасался, что жену может постичь печальная участь его матери Дианы. «Больше всего я боялся, что история повторится. Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, каково было ей проходить через это», — говорил Гарри. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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