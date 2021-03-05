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Мир может столкнуться с нехваткой одного из самых важных товаров

Мир может столкнуться с нехваткой одного из самых важных товаров

В мире заканчивается один их важнейших и востребованных товаров — песок. Его используют при строительстве дорог, мостов, высокоскоростных поездов, а также при производстве стекла и кремниевых чипов, пишет CNBC.

Дефицит этого материала может стать одной из величайших проблем XXI века. Эксперты даже не подозревали о такой вероятности, но увеличение его потребления производствами выросло в 3 раза, и нехватка уже стала ощущаться.

"Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но кое-где это уже наблюдается", — заявил климатолог ООН Паскаль Педуцци.

Для строительства ежегодно потребляется от 40 до 50 миллиардов тонн песка. Глобальные темпы его использования стали намного превышать естественную скорость восполнения за счет выветривания. Этот товар "воспринимается как дешевый, доступный и бесконечный продукт, но это не так", предупредили специалисты. 

Мы просто думаем, что песок везде. Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но кое-где это происходит. Речь идет о предвидении того, что может произойти в следующем десятилетии или около того, потому что, если мы не будем смотреть вперед, у нас возникнут огромные проблемы.
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По материалам: uposters.ru
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