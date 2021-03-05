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Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина

Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента РФ Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, рассказал РИА Новости мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини.

Ранее глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Twitter фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину.

"Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции", - отметил он.

"Любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями", - добавил мэр.

Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. "Спутник V" также был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идет.
В мире

По материалам: ria.ru
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