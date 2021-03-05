Мэр города в Аргентине привился от коронавируса с портретом Путина в руках

Вадим Карасев

Хуан Карлос Гаспарини, мэр города Роке Перес в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, вакцинировался от коронавируса с портретом российского президента в руках. Фото он опубликовал в Twitter.

Градоначальник объяснил РИА Новости, что так он решил выразить признательность Владимиру Путину за спасение жизней аргентинцев.

Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции.



По словам Гаспарини, Россия обладает большим научным потенциалом. "Любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями", - добавил мэр.

Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. "Спутник V" также был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идет.

