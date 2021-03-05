Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Молодые педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа смогут получить гранты в размере 600 тысяч рублей

Молодые педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа смогут получить гранты в размере 600 тысяч рублей

Молодые педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа смогут получить гранты в размере 600 тысяч рублей

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа объявил о старте регионального публичного конкурса на получение грантов в номинациях «Я – воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала», «Я – педагог допобразования Ямала» и «Я – педагог колледжа Ямала».

Размер одного гранта составляет 600 тысяч рублей. К участию в конкурсе приглашаются педагоги в возрасте до 30 лет включительно с высшим образованием. В ведомстве отмечают, что конкурс направлен на омоложение педагогических кадров. За восемь лет, с момента его учреждения, средний возраст учителя на Ямале снизился на пять лет и составил 40 лет.

Победителями станут педагоги, представившие лучшую инновационную идею, которая может качественно улучшить образовательные результаты в школе.

Педагогам, победившим в конкурсе, будет предоставлено служебное жилье либо частично компенсирована арендная плата, предусмотренная договором найма.

Каждый детский сад, школа, организация дополнительного образования и колледж, которые трудоустроят победителей конкурса, получат грант в размере 300 тысяч рублей на внедрение индивидуального проекта.

Документы от соискателей для участия в конкурсе будут приниматься до 23 июля 2021 года.

Имена победителей конкурсная комиссия объявит в августе текущего года.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Японии выявили первый случай анафилаксии после прививки Pfizer
В Японии выявили первый случай анафилаксии после прививки Pfizer
Лукашенко рассказал, что бы сделал, если бы был диктатором
Лукашенко рассказал, что бы сделал, если бы был диктатором
Еврокомиссия разрешила странам ЕС закупать российскую вакцину
Еврокомиссия разрешила странам ЕС закупать российскую вакцину
Федор Бондарчук: "Двое детей у меня лежали в реанимации. За жизнь дочери было страшно"
Федор Бондарчук: "Двое детей у меня лежали в реанимации. За жизнь
«У меня брат застрелился»: Арсений Бородин объяснил, почему впал в депрессию и запил
«У меня брат застрелился»: Арсений Бородин объяснил, почему впал в
Удивить любимую 8 марта? Легко!
Удивить любимую 8 марта? Легко!
Жена Гогена Солнцева насильно упекла его лечиться от алкоголизма
Жена Гогена Солнцева насильно упекла его лечиться от алкоголизма
Приз жюри Берлинале присудили документальному фильму о школе
Приз жюри Берлинале присудили документальному фильму о школе
Скандальный телеведущий усилил охрану после смертельных угроз
Скандальный телеведущий усилил охрану после смертельных угроз
Грачевский успел попрощаться с дочерью перед смертью: «Чувствовал, что не вернется»
Грачевский успел попрощаться с дочерью перед смертью: «Чувствовал,
Чувствует себя ужасно! У Джина из BTS пошла кровь из носа
Чувствует себя ужасно! У Джина из BTS пошла кровь из носа
Названа доля женщин-предпринимателей в России
Названа доля женщин-предпринимателей в России

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной

Еще по теме

Власти Ямала привлекли в I полугодии более 350 млрд рублей инвестиций
Более 1200 новобранцев Ямала прибыли в войска
Доход губернатора Ямала уменьшился вдвое за год
Власти Ямала направили 1,3 млрд рублей на подготовку школ к учебному году