Молодые педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа смогут получить гранты в размере 600 тысяч рублей

Лидия Мартынова

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа объявил о старте регионального публичного конкурса на получение грантов в номинациях «Я – воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала», «Я – педагог допобразования Ямала» и «Я – педагог колледжа Ямала».

Размер одного гранта составляет 600 тысяч рублей. К участию в конкурсе приглашаются педагоги в возрасте до 30 лет включительно с высшим образованием. В ведомстве отмечают, что конкурс направлен на омоложение педагогических кадров. За восемь лет, с момента его учреждения, средний возраст учителя на Ямале снизился на пять лет и составил 40 лет.

Победителями станут педагоги, представившие лучшую инновационную идею, которая может качественно улучшить образовательные результаты в школе.

Педагогам, победившим в конкурсе, будет предоставлено служебное жилье либо частично компенсирована арендная плата, предусмотренная договором найма.

Каждый детский сад, школа, организация дополнительного образования и колледж, которые трудоустроят победителей конкурса, получат грант в размере 300 тысяч рублей на внедрение индивидуального проекта.

Документы от соискателей для участия в конкурсе будут приниматься до 23 июля 2021 года.

Имена победителей конкурсная комиссия объявит в августе текущего года.