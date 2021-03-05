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Москвич прожил с пулей в глазу 18 лет и решил обратиться к врачам

Москвич прожил с пулей в глазу 18 лет и решил обратиться к врачамФото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Житель Москвы 18 лет прожил с пулей в глазу и только недавно решил обратиться к врачам сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в среду, 3 марта, 35-летний мужчина пришел к врачам и сообщил об инородном теле в подглазной области. Он рассказал, что в 2003 году в студенческом общежитии сосед разбирал пневматический пистолет и случайно выстрелил в него. После этого пострадавший не стал обращаться за медицинской помощью и в полицию.

По факту произошедшего сотрудники МВД начали проверку.

17 февраля 33-летний житель Читы напился и поссорился с соседями из-за шумного ремонта в их квартире. Он взял ружье и выстрелил им в дверь, за которой случайно оказалась девятилетняя девочка. Она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Россия

По материалам: lenta.ru
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