МТС сменила президента компании

Влада Некрасова

Совет директоров МТС утвердил на должность президента компании первого вице-президента МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслава Николаева, сообщает компания.





"В новом качестве президента Группы МТС Вячеславу Николаеву предстоит амбициозная задача - упрочить рыночные позиции МТС как экосистемы цифровых сервисов на базе возможностей телекоммуникационных сетей, завершив, тем самым, глобальную трансформацию бренда МТС. Не менее важной задачей мы видим дальнейшее укрепление традиционных лидерских позиций компании на высококонкурентном телекоммуникационном рынке", - прокомментировал председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков.

Николаев вступит в новую должность 13 марта. Прежний президент МТС Алексей Корня по истечении его полномочий 12 марта может занять должность первого вице-президента АФК "Система". Соответствующую рекомендацию совету директоров "Системы" дал комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению компании.