МТС запустила первую в России 5G сеть

Вадим Карасев

Компания МТС запустила в Москве первую в России пилотную мобильную сеть пятого поколения, к которой могут подключаться рядовые пользователи. Пока что она доступна ограниченному числу абонентов, которых система выбирает автоматически.

Сеть работает в 14 различных локациях российской столицы. Чтобы подключиться к ней, необходимо обладать соответствующим устройством – для старых телефонов и модемов она останется невидимой. Владельцы же современных аппаратов могут получить безлимитный доступ в интернет со скоростью до 1,5 Гбит/сек.

В МТС планируют со временем расширить карту покрытия. Те, кто уже приглашены в тестировании, получили соответствующие SMS-сообщения с предложением активировать опцию "Доступ к 5G", причем их выбор был произведен, исходя из анализа мест пребывания.

На практике доступ к 5G-сети означает возможность смотреть 4K-видео онлайн, а также с максимальным комфортом использовать сервисы дополненной реальности и облачные игры. Пока москвичи будут испытывать новую возможность, инженеры компании оценят ее совместимость с существующим абонентским оборудованием и при необходимости будут вносить коррективы.

Как сообщал NEWSTES, ранее страны НАТО выступили против 5G в России – это может привести к проблемам у военных самолетов, бортовые системы которых используют тот же диапазон.