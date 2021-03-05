Мужчина лишился ног на железнодорожном вокзале в Киеве

Анастасия Иванова

В четверг, 4 марта, в Киеве на железнодорожном вокзале мужчине поездом отрезало ноги. Об этом в Facebook сообщают «Вартові еспресо».

В результате инцидента мужчина пребывает в тяжелом состоянии — скорая помощь отвезла его в больницу. Пока неизвестно, что это было: попытка самоубийства или несчастный случай. На место прибыла следственно-оперативная группа — она устанавливает подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ЧП на детской площадке — мужчина подорвал себя гранатой. Перед смертью он говорил, что является многодетным отцом.

Напомним, что в Киеве мужчина влез на опору высоковольтной ЛЭП, намереваясь покончить жизнь самоубийство. Чтобы спасти его, пришлось обесточить целый район столицы.

Фото: pixabay.com