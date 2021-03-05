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На федеральных телеканалах открестились от ток-шоу со скопинским маньяком

На федеральных телеканалах открестились от ток-шоу со скопинским маньякомВиктор МоховКадр: видео «Честный детектив»

Представители ведущих федеральных телеканалов открестились от приглашения скопинского маньяка Виктора Мохова в эфир их ток-шоу, передает РИА Новости.

«У нас нет планов съемки программы с таким героем», — рассказал ведущий «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов. Похожим образом на вопрос ответила и Ксения Собчак, которая ведет на шоу «Док-ток»: «Я не могу комментировать подобные вещи. Но, скажем так, у меня с ним никаких материалов не было».

Отмечается, что пресс-служба Первого канала не ответила на запрос агентства, поэтому пока нет точной информации об отсутствии Мохова в других телешоу вещателя.

В пресс-службе медиахолдинга ВГТРК, в который входят в том числе телеканалы «Россия 1» и «Россия 24», сообщили, что Мохов не принимал участия в записи ток-шоу и подобные съемки не планируются.

В «Газпром-медиа» (ТНТ, НТВ, «Пятница!», ТВ-3, «Матч ТВ») сообщили, что Мохова ни в каких форматах на телеканалах внутри холдинга не было. В пресс-службе НТВ отдельно подчеркнули, что в съемках ток-шоу телеканала маньяк участия не принимал.

Ранее адвокат Игорь Ким заявил, что после освобождения Мохов оказался в Москве, «в самой гуще событий, на ток-шоу», не уточнив передачу. «Комсомольская правда» со ссылкой на источники утверждала, что 70-летний маньяк мог получить в качестве гонорара за участие в эфире от 2,8 до 3 миллионов рублей.

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез за город. Следующие 1296 дней девушки в качестве секс-рабынь провели в бункере, вырытом маньяком на участке под гаражом. По решению суда его приговорили к 17 годам лишения свободы. Мохов полностью отбыл наказание и вышел на свободу 3 марта 2021 года.

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По материалам: lenta.ru
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