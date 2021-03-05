На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно строят пять школ

Влада Некрасова

На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно строят пять школ, сообщает Администрация Краснодарского края.

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что в Краснодаре, Сочи и Кореновском районе появится дополнительно порядка 2,4 тысячи учебных мест.

«Краснодарский край – третий в стране по численности населения. Поэтому особое внимание уделяем строительству новых школ. Благодаря различным краевым и федеральным программам за последние пять лет открыли 50 школ. Таких темпов строительства на Кубани не было около 30 лет. Сейчас мы одномоментно строим 33 школы, пять из них возводим по национальному проекту «Образование», – отметил Вениамин Кондратьев.

Четыре школы планируют ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Два учебных заведения находятся в Сочи – это новый корпус для начальных классов СОШ № 11 и школа в Красной Поляне. Оба строящихся здания рассчитаны на 400 мест. В станице Старокорсунской появится новый корпус школы на 250 мест, в Кореновске – на 550 мест. Пятую школу – на 800 мест в микрорайоне Мамайка в Сочи – достроят в 2022 году.

Всего на реализацию региональных проектов в рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году на Кубани направят более 1,5 миллиарда рублей, из них свыше 700 миллионов – из краевого бюджета.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.