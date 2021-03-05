Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно строят пять школ

На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно строят пять школ

На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно строят пять школ

На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно строят пять школ, сообщает Администрация Краснодарского края.

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что в Краснодаре, Сочи и Кореновском районе появится дополнительно порядка 2,4 тысячи учебных мест.

«Краснодарский край – третий в стране по численности населения. Поэтому особое внимание уделяем строительству новых школ. Благодаря различным краевым и федеральным программам за последние пять лет открыли 50 школ. Таких темпов строительства на Кубани не было около 30 лет. Сейчас мы одномоментно строим 33 школы, пять из них возводим по национальному проекту «Образование», – отметил Вениамин Кондратьев.

Четыре школы планируют ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Два учебных заведения находятся в Сочи – это новый корпус для начальных классов СОШ № 11 и школа в Красной Поляне. Оба строящихся здания рассчитаны на 400 мест. В станице Старокорсунской появится новый корпус школы на 250 мест, в Кореновске – на 550 мест. Пятую школу – на 800 мест в микрорайоне Мамайка в Сочи – достроят в 2022 году.

Всего на реализацию региональных проектов в рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году на Кубани направят более 1,5 миллиарда рублей, из них свыше 700 миллионов – из краевого бюджета.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России
Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России
Жириновский призвал возродить балы в России
Жириновский призвал возродить балы в России
МТС запустила первую в России 5G сеть
МТС запустила первую в России 5G сеть
В России проведут фестиваль патриотического рэпа
В России проведут фестиваль патриотического рэпа
Масленица 2021: что можно и чего нельзя делать на праздничной неделе
Масленица 2021: что можно и чего нельзя делать на праздничной неделе
В Москве на Городской конкурс лучших воспитательных практик представили более 1 тысячи проектов
В Москве на Городской конкурс лучших воспитательных практик
На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно строят пять школ
На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно
Захарова пообещала «скоро порадовать» США ответом на санкции
Захарова пообещала «скоро порадовать» США ответом на санкции
Судья предложил насильнику жениться на жертве-школьнице для избежания срока
Судья предложил насильнику жениться на жертве-школьнице для избежания
США разместят ракеты на соседних с Китаем островах
США разместят ракеты на соседних с Китаем островах
Кремль начал готовиться к новым санкциям США
Кремль начал готовиться к новым санкциям США
Госдолгу США предсказали рекордный взлет
Госдолгу США предсказали рекордный взлет

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной

Еще по теме

Продукцию под брендом «Сделано на Кубани» представили в магазинах Сочи
Более 3,5 тысячи учебных мест создано в школах Алтайского края за год
В Новгородской области к концу года планируют завершить строительство школ на 960 и 550 мест
Кондратьев призвал граждан Кубани принять участие в акции «Елки желаний»