На Сумщине родной отец вместе с братом несколько лет насиловал дочь с инвалидностью

Анастасия Иванова

В Сумской области девочку-подростка с инвалидностью несколько лет насиловали ее отец и дядя. Как сообщила Сумская прокуратура, преступление вскрылось случайно: 15-летняя школьница приехала погостить к родственнице, та заметила следы побоев на теле, а дальнейшие расспросы только подтвердили страшную догадку. Женщина обратилась в полицию.

В ходе расследования подтвердились факты, изложенные в заявлении. Девочку действительно насиловали 40-летний отец и 43-летний дядя. Сейчас выясняется, как долго продолжались издевательства над ребенком. Со слов пострадавшей, все это длится около пяти лет.

4 марта полиция получила заявление и открыла уголовное производство. 5 марта двое мужчин были объявлены подозреваемыми. Решается вопрос об аресте предполагаемых насильников до завершения следствия.

Напомним, ранее полиция Сумской области вычислила педофила, заманивавшего к себе на квартиру девочек 9−12 лет под предлогом фотосессии.