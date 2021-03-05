"Нашел себе бабушку молодую": 70-летний cкопинский маньяк собирается жениться

Вадим Карасев

Освободившийся из колонии Виктор Мохов, отбывший 17 лет за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних в начале 2000-х годов, неожиданно заявил журналистам, что собирается обрести счастье в браке, сообщает "Рен ТВ".

Своими планами Виктор Мохов поделился с журналистами, вернувшись к себе домой, где он 20 лет назад насиловал девушек.



"Жениться поеду. Нашел себе бабушку молодую", — рассказал мужчина. При этом Виктор Мохов отметил, что хотел бы увидеться со своими жертвами, чтобы лично попросить прощения.



В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он предложил подвезти их до дома, но отвез за город и поместил в бункер, который заранее вырыл на своем участке под гаражом. Там девушки провели 1296 дней в качестве секс-рабынь. За неповиновение маньяк лишал их еды, воды и света, распылял в помещении слезоточивый газ. Одна из девушек дважды родила. Им удалось спастись благодаря записке, переданной на волю.

В августе 2005-го Мохов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Он отправился отбывать наказание в исправительное учреждение в Саратовской области, а вышел на свободу 3 марта 2021 года. По данным СМИ, он мог изначально направиться в Москву на съемки ток-шоу.



Как писал ранее NEWSTES, "скопинский маньяк" не смог заселиться в гостиницу в родном городе.