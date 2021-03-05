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Настя Стецевят и Максим Колесников выбрали костюм на свадьбу

Настя Стецевят и Максим Колесников выбрали костюм на свадьбу

Настя Стецевят и Максим Колесников счастливы вместе. Они готовятся пожениться, после того как Максим сделал красивое предложение руки и сердца своей избраннице в день ее рождения. Хотя на проекте в их отношения не верили и пару подозревали в неискренности, за периметром все складывается хорошо, они не ругаются, подыскивают костюмы для церемонии.

Все, кто наблюдали за Настей Стецевят на проекте, знают, что девушка гораздо чаще была нервной и раздраженной, чем счастливой. Их роман с Максимом Колесниковым начался совершенно неожиданно. Молодой человек начал ухаживать за Стецевят, когда та уже была за периметром, поэтому зрители были уверены, что это просто способ вернуть Настю на шоу и закрепиться самому, пишет newstes.ru.
На проекте у них не получилось показать яркие отношения, ребята жаловались на то, что им устраивают постоянные провокации, ставят палки в колеса и неожиданно дружно покинули шоу. И хотя хейтеры ожидали разрыва буквально через пару недель, они вместе до сих пор. В день рождения Насти Максим сделал ей предложение руки и сердца, и та ответила согласием.

Теперь идет приятный период подготовки к свадьбе. Пышное торжество не планируется, хотя роспись в загсе, для которой Максиму уже подбирают костюм, ожидается. Выбор наряда для жениха прошел в хорошем настроении, влюбленные много смеялись и шутили, и таким счастливым Колесников не выглядел с Аленой Савкиной никогда.

«Жених - просто пуля, у нас так в первом классе на вырост покупали пацанам костюмы», - пошутила Настя, намекнув на худобу избранника.

Точно так же, как и Настя Стецевят не слишком радовалась жизни, когда ей необходимо было изображать влюбленность в Федора Стрелкова. После свадьбы молодожены собираются отправиться в романтическое путешествие. Сейчас в квартире Колесникова идет ремонт, когда все завершится, они переедут в свое семейное гнездышко.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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