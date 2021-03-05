Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Назван способ накопить на достойную пенсию в России

Назван способ накопить на достойную пенсию в РоссииФото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Формирование культуры личного инвестирования поможет россиянам накопить на достойную пенсию. Такой способ назвал независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский в эфире радио Sputnik.

По его словам, европейцы самостоятельно формируют себе высокую пенсию. Отложенные финансы позволяют им, например, путешествовать. Эксперт отметил, что накопления могут создавать все граждане вне зависимости от уровня доходов. При этом медленный рост сбережений не должен смущать людей.

«При зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно одну тысячу рублей каждый месяц откладывать. Несмотря на то, что сумма не выглядит большой, но уже за год эти 12 тысяч плюс 7-10 процентов годовых уже смотрятся хорошо», – пояснил Звенигородский.

Он также посоветовал не пользоваться депозитами для накоплений, поскольку они всегда будут ниже инфляции. Эксперт отметил, что есть программы индивидуального инвестиционного фонда, негосударственные пенсионные фонды, страховые и брокерские компании, «главное, чтобы доходность там была выше инфляции». Звенигородский уверен, что стоит сформулировать для себя уровень необходимой на пенсии суммы, после этого станет проще определить размер инвестиций в активы.

Ранее россиянам раскрыли способ получать пенсию в 100 тысяч рублей. Консультант-методист Минфина по финансовой грамотности Сергей Кикевич посоветовал не рассчитывать на банковские депозиты, а инвестировать на рынке ценных бумаг.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Грустинка» – продолжение «Ягоды Малинки»: Хабибка презентует новый клип
«Грустинка» – продолжение «Ягоды Малинки»: Хабибка презентует новый
Фогель и Диана Астер раскрыли правду об отношениях: «Мы встречаемся, но афишировать не хотим»
Фогель и Диана Астер раскрыли правду об отношениях: «Мы встречаемся,
Назван способ накопить на достойную пенсию в России
Назван способ накопить на достойную пенсию в России
Ведущий рассказал об увольнении из-за письма Путину
Ведущий рассказал об увольнении из-за письма Путину
Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
Перенесла клиническую смерть, сделала пластику и терпит скандалы сына. Все о личной жизни Елены Яковлевой
Перенесла клиническую смерть, сделала пластику и терпит скандалы
Скопинский маньяк загремел в полицию после скандала в отеле
Скопинский маньяк загремел в полицию после скандала в отеле
Депутат извинился перед украинцами за выступление на русском языке
Депутат извинился перед украинцами за выступление на русском языке
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро
Китай повысит пенсионный возраст
Китай повысит пенсионный возраст
В России захотели запретить одноразовый пластик
В России захотели запретить одноразовый пластик
Названы самые популярные российские писательницы современности
Названы самые популярные российские писательницы современности

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты
"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Лавров оценил отношения с Великобританией
Лавров оценил отношения с Великобританией

Еще по теме

Назван способ накопить на пенсию в 100 тысяч рублей
Россиянам назвали способ накопить на пенсию в 100 тысяч рублей
Назван способ получать пенсию в 50 тысяч рублей
Назван способ увеличить пенсию на 30 тысяч рублей