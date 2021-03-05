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Назван возможный гонорар скопинского маньяка за участие в ток-шоу

Назван возможный гонорар скопинского маньяка за участие в ток-шоуВиктор МоховКадр: Криминальная Россия / YouTube

Назван возможный гонорар скопинского маньяка за участие в ток-шоу на федеральном канале: 70-летний Виктор Мохов, освободившийся после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек, мог получить от 2,8 до 3 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

Издание напомнило, что Мохов уже сутки не выходит на связь.

Адвокат Мохова Игорь Ким заявил, что после освобождения его клиент оказался в Москве, «в самой гуще событий, на ток-шоу». При этом не уточняется, на какую именно передачу могли пригласить маньяка.

Ранее сообщалось, что Мохов не вернулся в свой дом в Скопине в назначенный срок.

3 марта стало известно, что Мохов после выхода из колонии приехал в Москву для участия в ток-шоу, тем самым нарушив условия административного надзора, установленного на шесть лет. За это ему грозит штраф.

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом. За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.

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По материалам: lenta.ru
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