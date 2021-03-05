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Названа доля женщин-предпринимателей в России

Названа доля женщин-предпринимателей в РоссииФото: Depositphotos

Федеральная налоговая служба (ФНС) назвала долю россиянок, которые занимаются бизнесом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы. Как подсчитали в ФНС, число предприятий малого бизнеса — 3,31 миллиона, а доля предпринимательниц — 1,33 миллиона, что составляет 40,2 процента.

«Наиболее популярной среди женщин-самозанятых является деятельность в сферах маркетинга и рекламы, сдачи в аренду квартир, репетиторства, парикмахерских услуг, услуг маникюра и педикюра, создании собственной продукции, дизайна интерьеров и пошива одежды», — говорится в сообщении. Одновременно в ФНС отметили, что женщины также занимаются и традиционно считающейся «мужской» работой: чинят автомобили и бытовую технику, перевозят грузы и ремонтируют сантехнику.

Недавнее исследование аудиторской сети PwC показало, что именно женщины стали главными жертвами экономического спада, вызванного пандемией коронавируса. На их долю пришлось большее число сокращений и увольнений, кроме того, женщины были вынуждены чаще уходить с работы, чтобы присматривать за детьми.

Аналогичную тенденцию ранее заметил и Bloomberg. Агентство отмечало, что в среднем женщины в России получают зарплату на 30,6 процента ниже, чем мужчины. Это один из самых высоких зарплатных разрывов среди стран с высоким и средним уровнем доходов. Лучше, чем в России, ситуация в таких государствах, как Коста-Рика, Мексика, Албания и Турция.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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Названа доля женщин-предпринимателей в России
Названа доля женщин-предпринимателей в России

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