Названа причина для роста цен на нефть и газ

Вадим Карасев

Фото: Nick Oxford / Reuters

Цены на нефть и газ могут резко вырасти, если инвестиции в добычу углеводородов прекратятся. Такую причину назвал глава «Газпром нефти» Александр Дюков, его слова приводит ТАСС.

«Без инвестиций в традиционные ресурсы мы рискуем прийти к ситуации дефицита и резкому росту цен на энергоносители», — сказал он. Еще Дюков добавил, что доля газа в добыче «Газпром нефти» углеводородов в ближайшие годы может достигнуть 45 процентов.