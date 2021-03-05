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Названа причина для роста цен на нефть и газ

Названа причина для роста цен на нефть и газФото: Nick Oxford / Reuters

Цены на нефть и газ могут резко вырасти, если инвестиции в добычу углеводородов прекратятся. Такую причину назвал глава «Газпром нефти» Александр Дюков, его слова приводит ТАСС.

«Без инвестиций в традиционные ресурсы мы рискуем прийти к ситуации дефицита и резкому росту цен на энергоносители», — сказал он. Еще Дюков добавил, что доля газа в добыче «Газпром нефти» углеводородов в ближайшие годы может достигнуть 45 процентов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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Названа причина для роста цен на нефть и газ

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