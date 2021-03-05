Названа причина для роста цен на нефть и газ
Сегодня, 19:45 Вадим КарасевФото: Nick Oxford / Reuters
Цены на нефть и газ могут резко вырасти, если инвестиции в добычу углеводородов прекратятся. Такую причину назвал глава «Газпром нефти» Александр Дюков, его слова приводит ТАСС.
«Без инвестиций в традиционные ресурсы мы рискуем прийти к ситуации дефицита и резкому росту цен на энергоносители», — сказал он. Еще Дюков добавил, что доля газа в добыче «Газпром нефти» углеводородов в ближайшие годы может достигнуть 45 процентов.
По материалам: lenta.ru