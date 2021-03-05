Названы самые популярные российские писательницы

Лидия Мартынова

Гузель Яхина и Татьяна Устинова стали самыми популярными современными российскими писательницами, сообщила пресс-служба книжного сервиса MyBook по результатам исследования, для которого было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей сервиса.

"В преддверии Международного женского дня MyBook изучил статистику за последний год и выяснил, кто из ныне живущих отечественных писательниц пользуется наибольшей популярностью у россиян. В общем зачете среди авторов художественных и нон-фикшн книг лидирует одна из самых популярных писательниц современности, лауреат престижных литературных премий "Большая книга", "Книга года" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина. На втором месте — мастер детективной прозы Татьяна Устинова", - говорится в сообщении пресс-службы.

На третьем месте в рейтинге оказалась автор книги "100 способов изменить жизнь" Лариса Парфентьева. В пятерку лидеров также вошли писательницы Дина Рубина и Елена Резанова.