Названы самые популярные российские писательницы
"В преддверии Международного женского дня MyBook изучил статистику за последний год и выяснил, кто из ныне живущих отечественных писательниц пользуется наибольшей популярностью у россиян. В общем зачете среди авторов художественных и нон-фикшн книг лидирует одна из самых популярных писательниц современности, лауреат престижных литературных премий "Большая книга", "Книга года" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина. На втором месте — мастер детективной прозы Татьяна Устинова", - говорится в сообщении пресс-службы.
На третьем месте в рейтинге оказалась автор книги "100 способов изменить жизнь" Лариса Парфентьева. В пятерку лидеров также вошли писательницы Дина Рубина и Елена Резанова.