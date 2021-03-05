"Не нужен даже любителям": итальянские болельщики высмеяли игру Кокорина

Вадим Карасев

Итальянские фанаты высмеяли игру 29-летнего Александра Кокорина, являющегося нападающим футбольного клуба Флоренции "Фиорентина", сообщает Lenta.ru.

Как отмечает "Спорт-экспресс", "Фиорентина" вновь проиграла после выхода Александра Кокорина — у российского форварда опять нет ударов и моментов. Теперь команда находится всего в 5 очках от зоны вылета из серии А, застряв в таблице на 14-м месте.

В матче против "Ромы" Александр Кокорин вышел на поле во втором тайме на 52-й минуте, но так и не нанес по воротам противника ни одного удара и не сделал ни одной обводки. По итогу "Фиорентина" проиграла "Роме" со счетом 1:2.

В результате россиянин подвергся жесткой критике итальянцев в Сети. "Есть ли хоть одно видео, как Кокорин касается мяча?", "Какой игрок! Невероятная покупка Пранделли. Только аплодисменты!", "Кокорин не нужен даже любителям", — пишут пользователи в твиттере.



Стоит отметить, перед матчем главный тренер "Фиорентины" защищал российского форварда, который не впечатляет итальянских болельщиков своей игрой.

"Нужно дать ему время приспособиться к серии А. Его технические качества неоспоримы, торопить Кокорина не стоит. Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы привыкнуть к менталитету итальянской лиги", — говорил Чезаре Пранделли.

После проигрыша флорентийцев портал Fiorentinanews раскритиковал игру Александра Кокорина, выставив ему лишь пять баллов из десяти — это одна из наиболее низких оценок среди всех игроков команды. "Он касается мяча и считает, что этого достаточно. Он выпадает из игры", — отметили авторы сайта.

Как писал NEWSTES, ранее Кокорин променял тренировки в "Спартаке" на отдых на Мальдивах.