Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Не нужен даже любителям": итальянские болельщики высмеяли игру Кокорина

"Не нужен даже любителям": итальянские болельщики высмеяли игру Кокорина

Итальянские фанаты высмеяли игру 29-летнего Александра Кокорина, являющегося нападающим футбольного клуба Флоренции "Фиорентина", сообщает Lenta.ru.

Как отмечает "Спорт-экспресс", "Фиорентина" вновь проиграла после выхода Александра Кокорина — у российского форварда опять нет ударов и моментов. Теперь команда находится всего в 5 очках от зоны вылета из серии А, застряв в таблице на 14-м месте.

В матче против "Ромы" Александр Кокорин вышел на поле во втором тайме на 52-й минуте, но так и не нанес по воротам противника ни одного удара и не сделал ни одной обводки. По итогу "Фиорентина" проиграла "Роме" со счетом 1:2.

В результате россиянин подвергся жесткой критике итальянцев в Сети. "Есть ли хоть одно видео, как Кокорин касается мяча?", "Какой игрок! Невероятная покупка Пранделли. Только аплодисменты!", "Кокорин не нужен даже любителям", — пишут пользователи в твиттере.

Стоит отметить, перед матчем главный тренер "Фиорентины" защищал российского форварда, который не впечатляет итальянских болельщиков своей игрой.

"Нужно дать ему время приспособиться к серии А. Его технические качества неоспоримы, торопить Кокорина не стоит. Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы привыкнуть к менталитету итальянской лиги", — говорил Чезаре Пранделли.

После проигрыша флорентийцев портал Fiorentinanews раскритиковал игру Александра Кокорина, выставив ему лишь пять баллов из десяти — это одна из наиболее низких оценок среди всех игроков команды. "Он касается мяча и считает, что этого достаточно. Он выпадает из игры", — отметили авторы сайта.

Как писал NEWSTES, ранее Кокорин променял тренировки в "Спартаке" на отдых на Мальдивах.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Одна партия у власти. Демократы перекраивают избирательную систему США
Одна партия у власти. Демократы перекраивают избирательную систему США
Террористы захватили тюрьму и выпустили еще 400 террористов
Террористы захватили тюрьму и выпустили еще 400 террористов
Стало известно о рождении мертвых детей из-за коронавируса
Стало известно о рождении мертвых детей из-за коронавируса
В США запретят показывать петли из-за расизма
В США запретят показывать петли из-за расизма
Первое видеоподтверждение распада HammAli & Navai
Первое видеоподтверждение распада HammAli & Navai
Травма детства Тэхёна: «Ненавижу животных из-за инцидента в зоопарке»
Травма детства Тэхёна: «Ненавижу животных из-за инцидента в зоопарке»
Крид виноват! Нюша «сперла» образ у Вали Карнавал
Крид виноват! Нюша «сперла» образ у Вали Карнавал
Москвич прожил с пулей в глазу 18 лет и решил обратиться к врачам
Москвич прожил с пулей в глазу 18 лет и решил обратиться к врачам
Раскрыта судьба несовершеннолетних детей погибшего на заводе отца-одиночки
Раскрыта судьба несовершеннолетних детей погибшего на заводе
Суд обязал Навального выплатить Пригожину полмиллиона рублей
Суд обязал Навального выплатить Пригожину полмиллиона рублей
Сванидзе прокомментировал приглашение скопинского маньяка на телевидение
Сванидзе прокомментировал приглашение скопинского маньяка на
Звезда телешоу умер в 30 лет
Звезда телешоу умер в 30 лет

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной

Еще по теме

«Фиорентина» намерена попытаться приобрести форварда «Динамо» Кокорина
Кокорина раньше что-то отвлекало, и он ассоциировался непонятно с чем – Черчесов
Кокорина и Смолова назвали мертвыми футболистами
«Зенит» вернул Кокорина в основной состав