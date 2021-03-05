Объявлен лучший фильм Берлинского кинофестиваля

Вадим Карасев

Кадр: фильм «Неудачный трах, или Безумное порно»

Фильм румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный трах, или Безумное порно» получил главную награду Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте киносмотра.

Лучший проект Берлинале был снят во время карантина. Сатирическая драма рассказывает историю школьной учительницы Эми, чьи домашние интимные ролики попадают в сеть. В итоге карьера главной героини находится под угрозой.

Создатель фильма Жуде не впервые становится лауреатом фестиваля. В 2015 году он выиграл приз за режиссуру ленты «Браво!».

В этом году Гран-при жюри достался картине «Колеса удачи и фантазии» режиссера Рюсукэ Хамагути. Приз жюри вручили фильму «Господин Бахманн и его класс» Марии Шпет, а награды за лучшую режиссерскую работу был удостоен Денеш Надь, снявший ленту «Естественный свет».

71-й Берлинский фестиваль прошел с 1 по 5 марта в онлайн-формате — в это время состоялись показы для представителей индустрии. С 9 по 20 июня в Берлине организуют показы фильмов-участников. Мероприятия пройдут как в кинотеатрах, так и на открытых площадках.