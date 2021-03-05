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Общероссийская акция для школьников «На острие науки» стартует 7 марта

Общероссийская акция для школьников «На острие науки» стартует 7 марта

Общероссийская акция для школьников «На острие науки» стартует 7 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.

Цель акции – дать школьникам и их родителям представление о том, чем занимаются ученые.

«На острие науки» состоит из четырех частей: лекций российских ученых в крупных городах, экскурсий в научные лаборатории для детей, научно-популярных лекций ученых в тех школах, где они учились, и акции «Крылья добра» для детей из детских домов и школ-интернатов.

«Одна из главных целей Года науки и технологий – познакомить людей с отечественными научными достижениями, рассказать, чем живет наша наука сегодня. Молодежи необходим прямой контакт с успешными представителями научного сообщества: это лучший способ зажечь интерес к профессии ученого у наших школьников и студентов. Акция «На острие науки» – хороший инструмент для достижения этих целей», – отметил председатель президиума организационного комитета по проведению в России Года науки и технологий, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Общество

По материалам: edu.ru
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