Олег Винник разводится спустя полгода после свадьбы

Лидия Мартынова

Олег Винник и его супруга Алекс решили расстаться. Как заявил мужчина, они так и не смогли стать по-настоящему близкими людьми друг для друга.

За личной жизнью Олега Винника уже больше пяти лет наблюдает вся страна. Осенью 2015 года предприниматель потерял всю семью во время террористического акта. Его жена и двое детей погибли в самолете, летевшем из Египта. Для Винника произошедшее стало испытанием, от которого он не оправился до сих пор.

При этом мужчина пытался построить новые отношения. Сначала он закрутил бурный роман с Катей Жужей, а после начал встречаться с девушкой по имени Алекс. В сентябре прошлого года влюбленные поженились в одном из загсов Санкт-Петербурга. Тогда казалось, что черная полоса в жизни Олега осталась позади, но теперь он неожиданно сообщил о разводе.

«К сожалению, нас как пары с Алекс больше нет. Я принял решение прекратить эти отношения. Мы оказались слишком разными людьми. Так бывает», — заявил Олег.

Слова Винника стали сюрпризом не только для его подписчиков, но и для самой Алекс. «Я в шоке», — сообщила девушка в социальной сети.

При этом пока неизвестно, из-за чего именно расстались супруги. Сам Винник никаких комментариев по поводу личной жизни не дает. Однако подписчики уже предположили, что Олег искал в новой избраннице утешение, поэтому так быстро разочаровался в отношениях.

Напомним, что ранее Винник призывал к более тщательному расследованию террористического акта, который унес жизни его близких. Мужчина уверен, что виновные в произошедшем так и не были наказаны. «Виновная в теракте страна обязана пересмотреть все системы своей внутренней безопасности, признать свою вину, принести публичные извинения, убедить нас, что у них безопасно и выплатить соответствующие компенсации семьям погибших. Мы не забыли, не забудем и не позволим забыть», — заявлял ранее мужчина.

В редких комментариях в социальных сетях Олег рассказывал, что время в данном случае не лечит. И спустя пять лет после трагедии он продолжает каждый день вспоминать близких.