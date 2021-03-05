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Ольга Рапунцель в качестве веб-модели появилась в сюжете НТВ

Ольга Рапунцель в качестве веб-модели появилась в сюжете НТВ

Когда Ольга Рапунцель начинала борьбу с антифанатами, вряд ли она ожидала, что станет героиней сюжета канала НТВ, где будут рассказывать о том, как непросто жить веб-моделям, которых преследуют за их способ заработать на жизнь. Так как Ольга всегда старалась откреститься от прошлого, ей такое внимание вряд ли польстило, ведь имидж безупречной «яжматери» безнадежно испорчен.

На канале НТВ появился небольшой сюжет, посвященный нелегкой жизни веб-моделей и преследованиям со стороны хейтеров, которым они подвергаются. Ольга Рапунцель стала одной из героинь, и, как подозревают пользователи, без своего ведома. По крайней мере, до сих пор она старательно избегала напоминаний о прошлом, пишет newstes.ru.
Для иллюстрирования сюжета были выбраны кадры с Ольгой, которые гуляют по сети. Явно не о такой популярности и не таких сюжетах мечтала Рапунцель, когда радостно шла на съемки программы Андрея Малахова в качестве эксперта. Хейтеры злорадствуют, благодаря их стараниям о прошлом экс-участницы и так не забывали.

Но одно дело оскорбительные комментарии в сети, другое - сюжет на одном из самых популярных телеканалов. Как теперь маме двух дочек искать лучший детский сад для Василисы, который супруги Дмитренко ищут уже три года и никак не найдут? В тех случаях, когда им удавалось куда-то пристроить Василису, родители других детей требовали изгнания неугодного ребенка.

«Бедная Олька. Надоели уже этими напоминаниями», «Зачем травить? Чего добиваются? Ну работала она на камеру и что? Что теперь ей повеситься?», - возмущаются поклонники Рапунцелей.

Правы те, кто говорит, что из-за родителей будут страдать дети. Хотя если разобраться, канал НТВ прав - веб-моделей несправедливо преследуют? Сашу Черно тоже не любят пользователи, но ее сына так не терзают, как дочерей Дмитренко, не обзывают с самого рождения, да и из детского сада вряд ли родители будут требовать изгнать Стефана.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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