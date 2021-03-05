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Онищенко заявил о существовании единственного штамма коронавируса

Онищенко заявил о существовании единственного штамма коронавирусаГеннадий ОнищенкоФото: Нина Зотина / РИА Новости

Санитарный врач России, академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о существовании единственного штамма коронавируса. Он рассказал об этом РИА Новости.

«Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека, вот это будет новый штамм», — объяснил он.

По его словам, сейчас называют «новыми штаммами» «подтипы» коронавируса. Распространяющиеся сейчас подтипы — это тот же самый штамм COVID-19, который мутирует и приобретает новые свойства, пояснил Онищенко.

Врач также назвал коронавирус «довольно консервативным» и отметил, что для него не характерны такие изменения, как для вируса гриппа. Есть вероятность, что разработанные в России вакцины будут работать против всех подтипов этого вируса, заключил он.

Ранее на борту самолета в Австралии выявили «российский» вариант коронавируса.

В феврале во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, — более заразный по сравнению с обычным вариантом SARS-CoV-2. Вариант вируса из Южной Африки, как и британский штамм, способен инфицировать больше людей. Однако разницы в тяжести течения заболевания и количестве госпитализаций не видно. Говоря об эффективности вакцин против новых штаммов, в ВОЗ подчеркнули, что в настоящее время на этот счет проводятся исследования.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса легче распространяются, что может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.

Россия

По материалам: lenta.ru
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