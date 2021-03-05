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ОПЕК+ неожиданно позволил России нарастить добычу нефти

ОПЕК+ неожиданно позволил России нарастить добычу нефти
ОПЕК+ по итогам заседания в четверг неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме России и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч баррелей в сутки и 20 тысяч соответственно.

"Переговоры были, с одной стороны, достаточно сложными, с другой - конструктивными... Задачей было определить, что делать с апреля. И здесь была достаточно бурная дискуссия, потому что много на рынке сегодня неопределенностей, и в то же время мы видим и позитивные ростки по восстановлению мировой экономики, в том числе из-за проводимой вакцинации", - прокомментировал результаты заседания вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак пояснил, что для России такое решение важно, так как отвечает внутренним потребностям рынка, где спрос на АЗС уже выше докризисных уровней весны прошлого года, и необходимо увеличивать объемы нефтепереработки на НПЗ. При этом, по словам вице-премьера, РФ и Казахстан лишь временно наращивают добычу опережающими темпами, но позднее собираются войти в график вместе со всеми странами ОПЕК+.


Риск перегрева

Решение остальных стран ОПЕК+ сохранить свою добычу нефти на текущем уровне, тогда как все больше аналитических агентств заявляют о позитивных прогнозах по восстановлению спроса, вызвало вопрос о риске создания ситуации перегрева рынка. Цена на нефть Brent в свою очередь на решении альянса подскакивала более чем на 5% и достигала 67,72 доллара за баррель.

Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что подобных рисков не видит. Новак также отметил, что сложившийся сейчас дефицит предложения позитивен, так как снижает излишки накопленных запасов нефти, а рост цен говорит об оптимизме и восстановлении рынка. Тем не менее он добавил, что за риском перегрева альянсу все же нужно следить.

"Надо внимательно просто смотреть, чтобы не было перегрева на рынке, чтобы цены не были завышены и чтобы они отражали реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей и интересы потребителей. Поэтому, я думаю, что дальше ситуация будет более стабильной", - сказал российский вице-премьер.

Экономика

По материалам: ria.ru
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