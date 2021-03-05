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Описаны отношения Киркорова и Пугачевой

Описаны отношения Киркорова и ПугачевойФилипп Киркоров и Алла ПугачеваФото: Юрий Сомов / РИА Новости

Российский музыкальный критик Сергей Соседов описал отношения певца Филиппа Киркорова и певицы Аллы Пугачевой. Он рассказал, как общаются бывшие супруги, в беседе с Teleprogramma.pro.

Критик также прокомментировал возможную ссору между артистами.

«Этот вопрос не стоит выеденного яйца. Это все чушь, что они не общаются. Всегда они общались и будут общаться до конца дней. Мне просто смешно об этом говорить. Они общаются, как и раньше. Это шоу-бизнес. Один круг. Им никуда друг от друга не уйти», — сказал Соседов.

По его словам, даже если бы певцы захотели не общаться друг с другом, то у них бы «ничего из этого не получилось».

Ранее Киркоров намекнул на сходство Аллы Пугачевой со змеей. В эфире нового выпуска шоу «Маска» он остался доволен после номера артиста в образе Змеи. В ответ его коллега по шоу, певица Валерия, отметила, что тот «просто хочет на груди змею». Киркоров неоднозначно заявил, что подобный опыт в его жизни уже был.

В августе стало известно, что в свадьбе Пугачевой и Киркорова был замешан Анатолий Собчак, занимавший в то время пост мэра Санкт-Петербурга.

Киркоров и Пугачева прожили в браке 11 лет, начиная с 1994 года. В 2011 году певица вышла замуж за пародиста Максима Галкина.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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