Опубликованы новые снимки, присланные зондом "Тяньвэнь-1" с орбиты Марса

Вадим Карасев

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал на Землю новые снимки Марса, сделанные с высоты 330–350 километров. CGTN опубликовал эти изображения в своем аккаунте Twitter.

На фотографиях можно рассмотреть неровный ландшафт планеты, горные хребты и дюны. Диаметр самого большого кратера, по данным Китайского национального космического агентства CNSA, составляет около 620 м. Также аппарат запечатлел Северный полярный круг Марса.

#BREAKING The China National Space Administration releases three high-definition images of #Mars taken by the nation's first Mars exploration mission probe Tianwen-1 pic.twitter.com/niZnadV6hK

— CGTN (@CGTNOfficial) March 4, 2021

"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года и уже 24 февраля 2021 года вышел на опорную орбиту Красной планеты. Он должен совершить посадку в южной части равнины Утопия в мае-июне, изучить состав почвы и атмосферы, сделать снимки, создать карты, а также заняться поисками признаков существования жизни в прошлом.

