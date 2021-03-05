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Папа римский заедет в «бывшее сердце» ИГ

Папа римский заедет в «бывшее сердце» ИГФото: Iraqiya TV / Reuters

Папа римский Франциск заедет в «бывшее сердце» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) — он посетит северо-западные провинции Ирака, которые ранее занимали боевики. Об этом пишет The Washington Post.

Понтифик уже прибыл в страну с первым апостольским визитом в истории. В международном аэропорту Багдада его встретил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми. В издании подчеркивают, что это также первая зарубежная поездка Франциска после начала пандемии COVID-19. Его визит в Ирак продлится три дня, в это время понтифик намерен посетить Багдад, Эрбиль, Мосул, Ур и Бахдиду (Каракош).

Перед отъездом Франциск рассказал, что давно хотел навестить людей, «которые так много страдали» в последние годы. Он призвал помолиться за то, чтобы его поездка прошла хорошо.

Отмечается, что этот визит проходит на фоне больших экономических и политических проблем в стране. Представитель Службы католической помощи в Ираке Давид Бернокки заявил, что население Ирака опасается, будто о них забыли. «Приезд папы — огромный знак уважения со стороны лидера католической церкви, но также и возможность привлечь к себе внимание всего мира. Это шанс для иракцев почувствовать, что они не забыты», — подчеркнул Бернокки.

В мире

По материалам: lenta.ru
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