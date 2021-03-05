Пасьянс-гадания на картах: как получить правдивые ответы о ближайшем будущем

Вадим Карасев

Пасьянс-гадание на картах — это один из самых простых способов узнать будущее. Следуйте простым правилам описанного экспертами пасьянса, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы.

Ранее мы рассказывали о гаданиях на картах Таро. Они точнее, но далеко не все знакомы с таинственными древними картами и их силой, а также с тонкостями «перевода» того, что хотят они сказать. Для таких людей существуют простые пасьянсы на будущее, описанные далее.

Подготовка

Вопрос нужно задавать правильно, тогда ответ будет более точным. К сожалению, ответ все равно будет немного размыт и потребует правильной трактовки, но эксперты сайта dailyhoro.ru подробно рассказали о том, как его расшифровать.

Есть два простейших метода гадания пасьянсом. Один попроще — он отвечает на вопросы, на которые ответ может быть «да» или «нет». Второй может раскрыть некоторые тонкости.

Первое гадание при помощи пасьянса

Это гадание на ответ «да» или «нет». Вы можете задать любой вопрос: «любит ли меня тот или иной человек?», «найду ли я ключи от машины?», «нужно ли мне переезжать прямо сейчас?», «нужно ли менять работу?» и так далее.

Вам потребуется новая колода карт из 36 штук. Купите ее в магазине и оставьте только для гаданий, если у вас нет такой специальной колоды. Перед гаданием можно произнести простой заговор: «Судьбу мою мне подскажите. Верный путь мне укажите».

Хорошенько помешайте карты, а затем разложите их в три ряда и три столбца, чтобы всего получилось девять стопок с равным количеством карт (четыре карты в каждой стопке). После этого открывайте верхние карты и кладите лицом вверх. Парные карты по две штуки отбрасываются в сторону.

Например, если наверху три дамы, шестерка, семерка, девятка, валет и король, то нужно убрать в сторону две дамы. У третьей пока нет пары, но она может появиться потом. На тех местах, которые освободились, открываем новые карты. Если на смену пришли, скажем, король и шестерка, то на столе образуются еще две пары из королей и шестерок, так что их тоже сразу убираем. Выбрасывать можно сразу до четырех пар, если, конечно, они имеются на столе.

Если после всех манипуляций у вас не осталось карт вовсе, то ответ на вопрос — «да». Если завершить пасьянс не удалось, ответ — «нет». Повторить гадание можно через 21 день.

Второе гадание на будущее

Это гадание на то, что произойдет в скором времени. Вопросов задавать тут не нужно. Проводить гадание можно каждое Полнолуние. Прогноз производится на месяц. Для пасьянса вам также потребуется колода из 36 карт.

Как следует перемешайте карты, а затем случайным образом вытащите любую из них. Это будет карта, которая покажет то, в какой сфере жизни карты хотят дать вам описание будущего. Обратите внимание на ее масть, а не достоинство:

— деньги;— здоровье;— работа;— любовь.

Положите эту карту лицом вверх, а остальные рубашкой наверх начинайте раскладывать по очереди слева и справа от вашей карты. Верхние карты откройте. Они описывают будущее в той сфере, которая вам выпала. В этом случае следует обращать внимание на достоинства карт. Они скажут, что будет происходить в той или иной сфере.

: опасайтесь ошибок.: хорошие новости.: возможен обман.: ваши желания пока не сбудутся.: начатое дело будет очень успешным.: исполнение мечты.: трудитесь, чтобы получить награду.: обращайте внимание на советы близких и друзей.: большая удача.

Например, если выпали червы, а две карты после расклада — десятка и валет, то в любви вас ждет исполнение мечты и успех в начатом деле. Возможно, что одинокий человек найдет любовь и сможет начать отношения.

Туз и шестерка вместе могут означать, что в той или иной сфере будет много удачи, но одна маленькая ошибка может все изменить. Старайтесь понять, что хотят сказать карты, ведь не всегда все так однозначно и прозрачно, как кажется.