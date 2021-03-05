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Первое видеоподтверждение распада HammAli & Navai

Первое видеоподтверждение распада HammAli & Navai

Два дня назад стало известно, что российский рэп-дуэт HammAli & Navai больше не будет существовать. Решение о распаде участники группы приняли единогласно. Впервые Александр Алиев и Наваи Бакиров заявили об этом для нашего канала POPCAKE.


Группа HammAli & Navai просуществовала пять лет. За эти годы музыканты смогли выпустить не один хит. Они стали авторами таких треков, как «Пустите меня на танцпол», «Девочка-война», «Прятки». Однако все когда-то кончатся. В интервью для POPCAKE парни рассказали, что же стало причиной распада. По словам музыканта, они добились всего, чего хотели, и теперь готовы пробовать что-то новое и двигаться дальше.

«Мы добились всего, чего хотели. Теперь будем думать, как мы хотим продолжать нашу творческую деятельность. Мы не поссорились, мы в хороших отношениях. Просто в группе HammAli & Navai мы достигли максимальной вершины. Это показывает статистика, сборы и тд», — заявил дуэт HammAli & Navai.

Их последний альбом выйдет в марте. Музыканты вложили в него всю душу и надеются, что новая пластинка, в которую войдут как танцевальные, так и лирические треки, станет красивым завершением их карьеры в рамках группы.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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