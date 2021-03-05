Песков подтвердил перестановки в руководстве ФСБ

Вадим Карасев

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что первым заместителем директора ФСБ назначен глава службы экономической безопасности ведомства Сергей Королев. Его цитирует РИА Новости в четверг, 4 марта.

«Да, я подтверждаю, действительно, был такой указ. Действительно, Королев назначен первым заместителем директора службы», — сказал он.

Ранее в среду издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что президент Владимир Путин назначил первым заместителем директора ФСБ генерала Сергея Королева.

Информация об отставке предыдущего первого заместителя директора ФСБ генерала армии Сергея Смирнова появилась в СМИ 22 октября. 12 октября ему исполнилось 70 лет — это предельный возраст для госслужбы. В Кремле это никак не комментировали.

В ноябре 2020 года Совет Федерации одобрил конституционный закон о новом порядке назначения руководителей ФСБ и Службы внешней разведки (СВР). Теперь глава государства должен консультироваться по кандидатурам на эти должности с сенаторами.