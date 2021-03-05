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Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы

Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Встреча президента России Владимира Путина с иностранцем из Европы, о которой он упомянул в беседе с волонтерами, носила личный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в ходе встречи в участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" Путин рассказал, что накануне у него была в Кремле встреча с иностранцем, который приехал из Европы.

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"Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, кто был в гостях у президента.


Песков добавил, что не знает, какие превентивные эпидемиологические меры применялись к собеседнику президента, соблюдал ли он двухнедельный карантин перед встречей.

Политика

По материалам: ria.ru
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