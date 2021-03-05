Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Пятилетний ребенок упал с подъемника в горнолыжном парке Подмосковья

Пятилетний ребенок упал с подъемника в горнолыжном парке Подмосковья

Пятилетний ребенок упал с подъемника в горнолыжном парке ПодмосковьяФото: Артур Лебедев / РИА Новости

Пятилетний ребенок упал с подъемника в горнолыжном парке Дмитрова и ударился о бетонный столб. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в горнолыжный парк Подмосковья приехала семья с тремя детьми. «В какой-то момент один из детей самостоятельно в отсутствие родителей решил воспользоваться подъемником для лыжников. Ребенок ненадлежащим образом установил страховочную перекладину, после чего сорвался», — заявила Врадий.

Ребенок получил травмы головы и был госпитализирован. По факту происшествия проводится доследственная проверка, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц парка, а также родителям ребенка, оставившего его без присмотра. Специалисты также проверят требования безопасности лыжного подъемника.

В декабре 2020-го восьмилетняя девочка погибла во время катания на ледяной горке в Нижнем Тагиле. По дороге в магазин с бабушкой школьница отпросился покататься на санках во дворе. Пока ее бабушка занималась покупками, девочка упала с горки во время катания и погибла.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по Донбассу
Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по
Полицейский таран на трассе Одесса — Киев: есть жертвы
Полицейский таран на трассе Одесса — Киев: есть жертвы
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Что известно о модели Алине Санько, которая представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная»
Что известно о модели Алине Санько, которая представит Россию на
Мама Кейт Миддлтон: «С внуками я чувствую себя живой»
Мама Кейт Миддлтон: «С внуками я чувствую себя живой»
Солистка «ВИА Гры»: «Если хочешь погубить карьеру в группе, то иди и рожай!»
Солистка «ВИА Гры»: «Если хочешь погубить карьеру в группе, то иди и
Пластический хирург определила возраст Бэнкси по рукам на видео
Пластический хирург определила возраст Бэнкси по рукам на видео
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Россия потребовала от Великобритании объяснить вмешательство в работу СМИ
Россия потребовала от Великобритании объяснить вмешательство в работу
Сотни маленьких девочек насильно выдали замуж в Британии
Сотни маленьких девочек насильно выдали замуж в Британии
Российские врачи заметили вызывающую беспокойство тенденцию в пандемии
Российские врачи заметили вызывающую беспокойство тенденцию в пандемии
Россиянина засудили за ругань на латыни
Россиянина засудили за ругань на латыни

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелей
Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелей
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья на «Спутник V»
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья

Еще по теме

ЧП в Геленджике: ребенок разбился на аттракционе в парке отдыха
Ребенка придавило деревом в подмосковном лагере
В Ивановской области во время прогулки погибла маленькая девочка
В Свердловской области ребенок умер после катания на оборудованной горке