Пластический хирург определила возраст Бэнкси по рукам на видео
Ранее уличный художник Бэнкси обнародовал видео создания граффити на стене тюрьмы в британском Рединге. Граффити на кирпичной стене тюрьмы изображает узника, спускающегося по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. О его появлении стало известно в понедельник, но было неясно, идет ли речь о работе самого художника или его подражателей.
"Руки Бэнкси на видео выглядят на 35-40 лет. Но мы знаем, что художник творит с 90-х годов, и можно предположить, что ему 40 или немного за 40. Он заявил о себе в 90-х, когда ему было минимум 18-20 лет. Предполагаю, он родился приблизительно в 1970 году", – сказала эксперт.
Она отметила, что руки Бэнкси выглядят ухоженными – это руки молодого мужчины, "не убитые тяжелым физическим трудом", с ухоженными ногтями."Можно было бы даже сказать, что их обладателю лет 35-37, но тогда получится, что он стал известен в очень юном возрасте", – считает Авдошенко.
Она отметила, что по мужским рукам сложнее определить возраст, нежели по женским – у мужчин более толстая кожа, менее подверженная возрастным изменениям, большая толщина мышц кисти. Для мужской руки характерно контурирование рисунка вен, сухожилий и мышц на руке, но на кистях героя видео эти проявления вполне умеренные.сообщало, что британка передумала продавать дом после появления на нем картины загадочного, но очень популярного во всем мире стрит-арт художника Бэнкси.