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Пластический хирург определила возраст Бэнкси по рукам на видео

Пластический хирург определила возраст Бэнкси по рукам на видео
По рукам художника, показанным в видео о создании Бэнкси нового граффити в тюрьме, где когда-то отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, можно предположить, что это мужчина в возрасте от 37 до 50 лет. Об этом сообщил в интервью РИА Новости пластический хирург, ведущий хирург Института пластической хирургии и косметологии Минздрава РФ Ксения Авдошенко.

Ранее уличный художник Бэнкси обнародовал видео создания граффити на стене тюрьмы в британском Рединге. Граффити на кирпичной стене тюрьмы изображает узника, спускающегося по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. О его появлении стало известно в понедельник, но было неясно, идет ли речь о работе самого художника или его подражателей.

"Руки Бэнкси на видео выглядят на 35-40 лет. Но мы знаем, что художник творит с 90-х годов, и можно предположить, что ему 40 или немного за 40. Он заявил о себе в 90-х, когда ему было минимум 18-20 лет. Предполагаю, он родился приблизительно в 1970 году", – сказала эксперт.

Она отметила, что руки Бэнкси выглядят ухоженными – это руки молодого мужчины, "не убитые тяжелым физическим трудом", с ухоженными ногтями.

"Можно было бы даже сказать, что их обладателю лет 35-37, но тогда получится, что он стал известен в очень юном возрасте", – считает Авдошенко.

Она отметила, что по мужским рукам сложнее определить возраст, нежели по женским – у мужчин более толстая кожа, менее подверженная возрастным изменениям, большая толщина мышц кисти. Для мужской руки характерно контурирование рисунка вен, сухожилий и мышц на руке, но на кистях героя видео эти проявления вполне умеренные.

сообщало, что британка передумала продавать дом после появления на нем картины загадочного, но очень популярного во всем мире стрит-арт художника Бэнкси.
Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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