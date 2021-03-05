Почему звезда «Пиратов ХХ века» Талгат Нигматулин умер в 35 лет от рук сектантов

Влада Некрасова

Артиста называли советским Брюсом Ли: всю жизнь он искал смысл существования, духовно развивался и увлекался боевыми искусствами. Но век Талгата Нигматулина оказался короток — неожиданно для поклонников, актер умер в 35.

Салех в «Пиратах ХХ века», индеец Джо в «Приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна», Назар в «Провинциальном романе» — все это персонажи, по которым зрители запомнили Талгата Нигматулина. По словам друзей, первая роль — белогвардейца в «Балладе о комиссаре» — сыграла с Талгатом злую шутку: отныне за ним закрепилось амплуа негодяя, хотя актер мечтал совсем о других героях.

5 марта артисту могло бы исполниться 72, впрочем, звучит это неправдоподобно, ведь Нигматулин не дожил и до 40-летия. Как же самодостаточный и яркий актер с железной силой воли мог вступить в секту и связаться с преступниками, которые в итоге и стали причиной его преждевременной кончины? И как сложилась судьба троих наследников звезды?

Долгий путь к славе

Родители Талгата жили в Ташкенте, а через год после появления на свет сына перебрались с ним в город Кызыл-Кыя Киргизской ССР. Детство мальчика выдалось трудным: папа погиб в шахте, когда ребенку не исполнилось и двух лет. Лишившись главного кормильца, семья влачила жалкое существование. Подростком Нигматулин подрабатывал в сапожной мастерской и на сахарном заводе. Был в биографии будущего актера и период, проведенный в детдоме: финансовые проблемы вынудили маму отдать его туда.

Неудивительно, что в подобной обстановке Талгат рос нелюдимым и застенчивым. Кроме того, мальчик часто болел и не мог дать хулиганам сдачи. Все эти проблемы он решал самостоятельно: записался на бальные танцы, увлекся каратэ, начал учить русский язык посредством книг из обширной домашней библиотеки. Чтобы лучше освоить литературную речь, юноша переписал от руки два тома «Войны и мира».

Главной мечтой парня была профессия режиссера, но сразу после окончания школы во ВГИК его не приняли. Будучи в прекрасной физической форме, Талгат поступил в цирковое училище. В стенах вуза он еще больше увлекся боевыми искусствами и получил черный пояс по каратэ. Неудивительно, что в 1967-м статного юношу заметили сотрудники «Мосфильма» и предложили роль белогвардейца в «Балладе о комиссаре».

Через год Нигматулин уже учился в мастерской Тамары Макаровой и Сергея Герасимова вместе с Николаем Еременко, Натальей Гвоздиковой и Вадимом Спиридоновым. Талгат мог бы остаться в Москве, но после выпуска решил вернуться в родной Ташкент и работать на студии «Узбекфильм». Там на экраны вышла картина с участием актера «Седьмая пуля».

Одна из самых ярких лент с участием артиста — «Пираты ХХ века». Во многом популярности боевика способствовало то, что актеры отказались от дублеров и каскадеров. Характерные персонажи также достались Талгату в фильмах «Волчья яма» и «Противостояние».

Актерство было далеко не единственной гранью таланта Нигматулина: он писал стихи и рассказы, окончил режиссерские курсы и в 1981-м снял короткометражный фильм «Эхо». Увы, работу холодно приняли друзья и коллеги артиста. Но самую большую ошибку он совершил совсем не из-за творческого кризиса...

Любовь и внезапная смерть

Романы и браки

Талгата всегда окружали эффектные и интересные женщины. Первой в списке звездных возлюбленных оказалась Ирина Шевчук. Студенты ВГИКа встречались два года, пока Ирина не заподозрила избранника в измене. Выяснилось, что Нигматулин закрутил роман со своей бывшей девушкой, поэтому оскорбленная Шевчук начала старательно избегать возлюбленного. «Решила, что все, теперь я не должна его слышать и видеть. В буквальном смысле убегала, если различала его голос в толпе», — делилась артистка в программе «Судьба человека».

Вернувшись в Ташкент, Талгат влюбился в вокалистку группы «Ялла» Ларису Кандалову и вскоре женился на ней. У супругов родилась дочка Урсула, но это не удержало их от развода.

Самые долгие отношения связывали актера с выпускницей ВГИКа Халимой Хасановой, ставшей матерью его сына Саида: вместе влюбленные провели семь лет. После расставания с ней Талгат уехал на съемки «Провинциального романа», где встретил 19-летнюю Венеру Ибрагимову. По слухам, однажды Нигматулин приехал за девушкой на грузовике, полном цветов, и увез ее прямо в загс. В 1983-м у пары родилась дочка Линда. Имя девочке выбрали неслучайно: так звали жен Брюса Ли и Пола Маккартни.

Жестокое убийство

Младшему ребенку артиста не исполнилось и трех лет, когда папу убили. Дело в том, что еще в начале 80-х Талгат, увлекавшийся эзотерикой и поиском смысла жизни, вступил в секту псевдоученого Абая Борубаева и экстрасенса-шарлатана Мирзы Кымбатбаева. Тяга к неизведанному привела к ужасным последствиям.

В феврале 1985-го в секте произошел раскол. Лидеры движения требовали, чтобы Нигматулин лично отправился к отступникам и потребовал от них денег. Актер отказался участвовать в рэкете, за что пятеро сектантов забили его до смерти. По другой версии, 119 травм артист получил, так как сам не стал платить своим «гуру».

«Он мог сопротивляться, но видно так были промыты мозги, что он этого не делал. Для меня это закрытая история. Я потом познакомилась с его женой Венерой, и даже она не подозревала, с какими страшными людьми он общается», — делилась Ирина Шевчук.

Судьбы детей

Тело актера было настолько изуродовано, что Венера приняла решение кремировать супруга. Убийцы артиста получили тюремные сроки от 10 до 15 лет. Борубаев скончался в заключении от туберкулеза, а вот Кымбатбаев — после освобождения взялся за старое и проповедовал свое учение вплоть до смерти от цирроза в 2006-м.

Что же стало с наследниками артиста после его смерти? Линда пошла по стопам звездного папы и отучилась на актрису, а кроме того, прославилась как певица. Как и родитель, она рано увлеклась философией, верила в знаки и судьбу, но, к счастью, ни в какие секты не вступала. «Я такая же настырная, категоричная и свободолюбивая, — рассуждала она несколько лет назад. — У меня, кстати, коричневый пояс по карате, а у папы был черный. Четко знаю: в будущем уеду в горы подальше от людей, чтобы окончательно в них не разочароваться. Хочу построить там большой, светлый дом. Сын Альрамишка постоянно просит брата или сестренку, и я готова еще родить, но пока не встретила достойного мужчину».

Артистом стал и Саид: уроки актерского мастерства он брал у самого Алексея Баталова. «Я весь в отца: влюбчивый и темпераментный, — признавался сын Талгата. — Было огромное количество безумных романов, но все прекратилось, когда познакомился на четвертом курсе с Аней. Через год мы поженились, появились на свет сыновья Марат и Радомир. Мы прожили вместе семь лет, но в итоге расстались».

Пожалуй, самая необычная судьба сложилась у старшей дочки Талгата Нигматулина. «Урсула путешествует по всему миру, прекрасно говорит на 13 языках, — делился Саид. — Сейчас она живет в Африке: занимается подводной видеосъемкой. Урсула была замужем за турком, но они расстались».

Хотя дети почти не знали папу, ушедшего из жизни в 35, каждый наследник признавался, что ощущал незримую связь с родителем. «Мама рассказала, что, когда умер отец, я сидел на полу и играл, — вспоминал Саид Дашук-Нигматулин. — Внезапно начал дергать головой. Мама спросила: «Саид, зачем ты так делаешь?» И четырехгодовалый ребенок ответил: «Папа мне мешает играть, я строю домик, а он стоит рядом и постоянно гладит меня по голове». У меня до сих пор мурашки по коже, когда рассказываю».