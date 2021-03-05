Появилось видео, на котором Борис Грачевский прощается с младшей дочерью

Лидия Мартынова

За несколько часов до своей смерти создатель «Ералаша» успел поговорить с дочерью от Анны Грачевской — маленькой Василисой. Этот момент, заснятый на видео, показали на Первом канале: в кадре Борис Юрьевич говорит, что ему надо подлечиться.

Несмотря на развод с Анной, Грачевский продолжал тепло общаться с ребенком. В ролике режиссер выглядит уже очень обессиленным, его тело опутывают трубки, ведущие к дыхательным аппаратам. Но он старается держаться и уверяет малышку, что скоро они увидятся. «Поговори с папой! Мне уже легче... Уже могу с тобой бодро и весело говорить... Видочек только вот такой, а все остальное… Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка», — говорил Борис Юрьевич в своем обращении, которое показали в «Пусть говорят».

У режиссера, заболевшего коронавирусом, оказалось повреждено 75% легких, выкарабкаться ему так и не удалось. Здоровье Грачевского также было подорвано и другой хроникой: он страдал от сахарного диабета и имел онкологическое заболевание в стадии ремиссии.

Последние года Грачевский прожил в браке с Екатериной Белоцерковской. Сегодня вдова не находит себе места от горя, спасает от мрачных мыслей только маленький сын Филипп. Анна считает, что с Катей Борис Юрьевич был по-настоящему счастлив.

«В новом браке паззл сошелся полностью, идеально, без всяких шероховатостей... С Катей он был максимально счастлив — им никто не мешал, не препятствовал. Ну разве что кто-то в очередной раз сказал про разницу в возрасте… Меня же травили постоянно — то и дело сыпались сообщения с угрозами от неизвестных. Я жила как на минном поле. Все время боялась, что с ним что-то случится. Да и Кате прилетало, но уже не так остро и болезненно. Когда Боря приходил на те же дни рождения Васи, я видела, как у него горят глаза», — рассказывала Грачевская.