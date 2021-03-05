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Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России

Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России
Возможные новые санкции США и Великобритании против России, которые, среди прочего, могут затронуть суверенный долг, будут расценены Россией как начало "бизнес-войн", считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

По словам политолога, новая администрация США Джо Байдена пытается начать "с атаки на Россию и оказания на Москву давления, в том числе потому, что сама сталкивается с давлением со стороны конгресса - как это было и с предыдущей администрацией (экс-президента) Дональда Трампа". Эксперт отметил, что возможные новые санкции, которые могут затронуть суверенный долг и бизнесменов, скажутся на российской экономике, при этом он затруднился оценить, насколько угрозы таких ограничительных мер могут быть приведены в действие.

В мире

По материалам: ria.ru
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