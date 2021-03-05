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Политтехнолог Павловский рассказал о победе Ельцина в 1996 году

Политтехнолог Павловский рассказал о победе Ельцина в 1996 году
Политтехнолог Глеб Павловский рассказал "Ленте.ру", какую роль сыграли олигархи в победе Бориса Ельцина на выборах в 1996 году.

"Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего", — подчеркнул эксперт.

По словам Павловского, во вторую десятку вошла группа Чубайса, к которой он отнес и себя.


Политтехнолог отметил, что во время предвыборной кампании занимался центральной и региональной прессой.


Ранее

Политика

По материалам: ria.ru
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