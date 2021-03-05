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"Пользы меньше, чем от вешалки": итальянцы посмеялись над игрой Кокорина

"Пользы меньше, чем от вешалки": итальянцы посмеялись над игрой Кокорина

Итальянские болельщики высмеяли в соцсетях игру российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, перешедшего в команду в январе из московского "Спартака".

Футболист вышел на поле на 52-й минуте домашнего матча против "Ромы" в рамках 25-го тура чемпионата Италии и почти никак не успел себя проявить. Он не нанес ни одного удара по воротам противника и отдал всего 6 точных передач, одна из которых, впрочем, помогла хозяевам сравнять счет в контратаке благодаря автоголу защитника римлян Леонардо Спинаццолы. Матч завершился поражением "Фиорентины" 1:2.

После игры болельщики высмеяли в Twitter российское приобретение "фиалок". "Кокорин не нужен даже любителям", "Какой игрок! Невероятная покупка Пранделли. Только аплодисменты!", "Есть ли хоть одно видео, как Кокорин касается мяча?", "Однажды я расскажу детям, что видел, как Кокорин играет за "Фиорентину", "Лучше снова убрать с поля Кокорина, чем заменить Рибери", "Кокорин на поле, Кальехон – в запасе. Смешно".

@acffiorentina Prandelli quale squadra allena? Come mai vincono sempre gli altri? Chi è il DS che ha comprato Kokorin il russo più inutile di una gruccia? Vergogna! A Firenze non si è mai vista una pochezza come quella offerta dal team di #Commisso

— gianni_berti (@studiotecnicob1) March 3, 2021 Какую команду тренирует Пранделли? Почему всегда побеждают другие? Как назвать спортивного директора, купившего Кокорина. От этого русского пользы меньше, чем от вешалки. Позор!

При этом главный тренер "фиалок" Чезаре Пранделли заступился за новичка и признался, что верит в него.

Я вижу прогресс Кокорина. Понятно, что, когда попадаешь в новую лигу, с которой не знаком, в которой другие скорости, тактика и футболисты, необходимо время, чтобы адаптироваться. Но Кокорин работает хорошо. Мы сделаем все, чтобы он набрал физическую форму… Нужно дать Кокорину время приспособиться к серии А. Его технические качества неоспоримы, торопить Александра не нужно. Мишелю Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы привыкнуть к менталитету итальянского чемпионата.

Кокорин перешел в "Фиорентину" 27 января за €4,5 млн, его контракт рассчитан на 3,5 года. В составе команды он дебютировал 5 февраля, выйдя на замену на 73-й минуте в матче против "Интера".

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По материалам: uposters.ru
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