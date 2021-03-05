Посол России отметил роль Лондона в создании образа врага в лице России

Лидия Мартынова

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин констатировал, что Лондон играет серьёзную роль в противостоянии России и формировании из нее на Западе образа врага.

"Роль Британии велика", - подтвердил он, отвечая на вопрос, не является ли Британия центром в попытках ограничить Россию, противостоять ей.

"Мы каждый день, действительно, читаем гадости в британской прессе в огромном количестве", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".





Посол добавил, что "из нас рисуют врага совершенно на то безосновательно, не приводя никаких конкретных фактов, нас обвиняют во всем, что только можно". "Здесь в Британии подхватывают и то, что говорит американская пресса в наш адрес и любая другая пресса, потом это переходит как-то на официальный уровень и выкристаллизовывается в виде дебатов в парламенте..., все это крайне неприятно", - указал он.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на страны НАТО, и отвергали обвинения Запада в кибератаках, дестабилизирующем поведении и вмешательстве в демократические процессы.