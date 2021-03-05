Поздравим! Чимин и Ви закончили университет и получили «Президентскую награду»

Анастасия Иванова

Представители Global Cyber ​​University решили поздравить с окончанием учебы своих самых престижных учеников и дать им особую награду!

Да-да, мы говорим о наших ангелочках BTS! Помимо того, что южнокорейские артисты зарабатывают миллионы на своей основной деятельности, успевая писать новые треки, сниматься в шоу и развлекать фанатов прямыми эфирами, они обучаются в лучших университетах, получая высшее образование, чтобы показать пример своим юных поклонникам, насколько важно иметь профессию.

В августе 2020 года Чимин (Jimin) и Ви (V) окончили университет по специальности «Радиовещание и развлечения», но они решили продолжить развиваться и поступили на магистерскую программу в Hanyang Cyber ​​University. Как вы знаете, из-за распространения коронавирусной инфекции в 2020 году было запрещено проведение официальных церемоний в образовательных учреждениях, поэтому награждение выпускников Class of 2020 Global Cyber ​​University происходило в онлайн-режиме. Каково же было удивление АРМИ, когда они узнали о том, что оба участника «Бантан» удостоились «Президентской награды» за то, что они являются инфлюенсерами среди молодежи.

«Ааааа я не верю!», «ВОУВОУВОУУУУУ чим тае форэвааааа», «обалдеть вот это уровень!» — кричали от радости фаны.

Представляете… когда-то эти мальчишки были неизвестными подростками, а сегодня…

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